Naturalną okazją do ich przedstawienia było V Międzynarodowe Forum Inwestycyjne w Taszkencie (ang. Tashkent International Investment Forum – TIIF). Priorytetowe obszary, które, w ocenie władz Uzbekistanu, posłużą rozszerzeniu wielowymiarowej współpracy, to m.in. dalsze wzmacnianie systemu gwarancji prawnych dla inwestorów oraz rozwój rynku kapitałowego i alternatywnych instrumentów finansowych.

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Międzynarodowe Centrum Finansowe w Taszkencie

– Zapewnienie ochrony praw inwestorów poprzez silne instytucje i uznane międzynarodowe mechanizmy jest niezwykle ważne. Dlatego od marca rozpoczęliśmy prace nad utworzeniem Międzynarodowego Centrum Finansowego w Taszkencie. Podstawy prawne funkcjonowania centrum zostaną zapisane w specjalnej ustawie konstytucyjnej. Dla uczestników centrum zostanie wprowadzony wyjątkowo atrakcyjny system podatkowy. Podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, podatek od nieruchomości oraz cła zostaną ustalone na poziomie 0 proc. – mówił podczas swego przemówienia na TIIF Szawkat Mirzijojew, prezydent Uzbekistanu.

W tym miejscu warto przypomnieć, że bazowe stawki podatkowe w Uzbekistanie są same w sobie konkurencyjne, gdyż zarówno VAT, jak i PIT są ustalone na poziomie 12 proc., zaś CIT wynosi 15 proc. Z kolei podatek od nieruchomości to 1,5 proc.

Prezydent Mirzijojew zapowiedział też, że zapewnione zostaną bezwarunkowe gwarancje swobodnego przepływu kapitału oraz możliwość przeprowadzania transakcji w dowolnej walucie. Powstanie nowoczesny system dla technologii finansowych, aktywów cyfrowych i zielonych finansów. Na terenie centrum zostanie również utworzony niezależny organ regulacyjny posiadający uprawnienia do wydawania aktów normatywnych. Przywileje te będą obowiązywać przez pierwsze 50 lat funkcjonowania centrum. Będzie ono działać w oparciu o specjalny reżim prawny oparty na zasadach angielskiego Common Law. To rozwiązania analogiczne do tych wprowadzonych już wcześniej w sąsiednim Kazachstanie.

Międzynarodowy Sąd Gospodarczy w Taszkencie

Ponadto ma powstać niezależny Międzynarodowy Sąd Gospodarczy w Taszkencie, w którym zasiadać będą renomowani zagraniczni sędziowie i eksperci międzynarodowi.

– Rozwiniemy także system mediacji inwestycyjnej i zamierzamy przystąpić do Konwencji Singapurskiej ONZ o mediacji. Dzięki tym działaniom inwestorzy uzyskają gwarantowaną międzynarodową ochronę prawną bezpośrednio w Uzbekistanie – podkreślał Szawkat Mirzijojew.

Jako drugi priorytet wskazał rozwój rynku kapitałowego i alternatywnych instrumentów finansowych. Już teraz Uzbekistan dynamicznie rozwija technologie finansowe nowej generacji oraz rynek kapitałowy. – W ostatnich latach wyemitowaliśmy na rynkach międzynarodowych obligacje o wartości ponad 16 mld dol. Wprowadziliśmy również korporacyjne euroobligacje denominowane w walucie krajowej. Po raz pierwszy sprzedaliśmy na giełdach w Taszkencie i Londynie 30 proc. akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, zarządzającego aktywami strategicznych przedsiębiorstw. Było to największe IPO na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatnich pięciu lat – wyliczał podczas TIIF prezydent Uzbekistanu.

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Zapowiedział też przygotowanie kolejnych dużych spółek do debiutów giełdowych. Władze Uzbekistanu mają również przyjąć nowe ustawy dotyczące rynku kapitałowego i alternatywnych funduszy inwestycyjnych. W ramach programu prywatyzacyjnego jeszcze w tym roku na sprzedaż wystawione zostaną aktywa o wartości 6 mld dol., obejmujące nieruchomości, udziały państwowe, przedsiębiorstwa i grunty.

Działania te mają zachęcić kolejnych inwestorów z zagranicy do lokowania kapitału i know-how w Uzbekistanie, choć takich inwestycji stale tam ostatnio przybywa. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Uzbekistanie w 2017 r. wyniosła 3,3 mld dol. W 2022 r. było to już ponad 10 mld dol., w 2023 r. 22,4 mld dol., w 2024 r. 34,9 mld dol. i wreszcie w 2025 r. było to już 43,1 mld dol. Rośnie też oczywiście liczba inwestorów. W 2017 r. było ich 5,5 tys., a w 2025 r. już 18,1 tys.