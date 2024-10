Konkurencja Chiny-USA. Nowe ograniczenia w branży motoryzacyjnej

Globalne implikacje dla handlu autami

Choć z technicznego punktu widzenia rozporządzenie ogranicza się do rynku amerykańskiego, można oczekiwać, że będzie ono miało wpływ na cały globalny łańcuch dostaw ze względu na centralną rolę rynku Stanów Zjednoczonych w branży motoryzacyjnej. Przypomnijmy, że w 2022 r., kiedy ze 149 mld dolarów wywozu największym światowym eksporterem samochodów były Niemcy (zastąpione w 2023 r. przez Chiny), Stany Zjednoczone stanowiły dla nich drugi co do wielkości rynek zbytu o wartości 17 mld dolarów. Japonia, ówczesny drugi co do wielkości eksporter samochodów na świecie, w 2022 r. wysłała do USA pojazdy o wartości 32,9 mld dolarów z 89 mld dolarów całkowitego eksportu samochodów. Jeśli proponowane rozporządzenie wejdzie w życie, będzie miało znaczący wpływ na globalny przemysł motoryzacyjny. W tym na praktykę koncernów niemieckich, które są znaczącymi odbiorcami produktów przedsiębiorstw polskich.

Regulacje nie mają jeszcze ostatecznego kształtu, a administracja prezydenta Bidena zapowiada dalsze konsultacje z branżą oraz z sojusznikami Stanów Zjednoczonych. Jednak kierunek zmian, polegający na rozłączeniu Rosji i Chin od USA w dziedzinie krytycznie ważnych technologii, wydaje się przesądzony. Branża motoryzacyjna, także polska, powinna przygotować się na te zmiany z jednej strony pod kątem przejrzenia własnych łańcuchów dostaw, a z drugiej - współpracy z przedsiębiorstwami z USA w dziedzinach związanych z CV oraz powiązanymi technologiami informacyjnymi.