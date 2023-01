Dotychczas najgorętszym rokiem w historii pomiarów na Wyspach był 2014, gdy średnia temperatura roczna na Wyspach wyniosła 9,88 stopnia Celsjusza.

Jak zauważa Sky News 15 z 20 najgorętszych lat w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii przypada na XXI wiek.



Rekordy temperatur padały we wszystkich krajach tworzących Zjednoczone Królestwo - w Anglii średnia roczna temperatura wyniosła 10,94 stopnia Celsjusza, w Walii - 10,23 st. C, w Irlandii Płn. - 9,85 st. C a w Szkocji - 8,5 st. C.

Tak gorące lata jak rok 2022 mają się teraz zdarzać na Wyspach co trzy-cztery lata

Rok 2022 był też rokiem, gdy w Wielkiej Brytanii zanotowano najwyższą w historii temperaturę dzienną - 19 lipca w hrabstwie Lincolnshire termometry pokazały 40,3 stopnia Celsjusza.

Tak gorące lata jak rok 2022 mają się teraz zdarzać na Wyspach co trzy-cztery lata - wynika z analizy Met Office.

Gdyby nie zmiany klimatyczne spowodowane wzrostem emisji gazów cieplarnianych, wówczas - jak przekonuje Met Office - takie lata zdarzałyby się raz na 500 lat.