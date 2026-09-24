Xi Jinping i Donald Trump
Xi przybył do USA z trzydniową, oficjalną wizytą. Trump witał go na lotnisku Joint Base Andrews na czerwonym dywanie.
Media w USA zwróciły uwagę, że taki sposób powitania zagranicznego przywódcy nie jest standardową praktyką, ponieważ prezydent USA zazwyczaj wita swoich gości dopiero w Białym Domu. Tymczasem Xi Jinping był witany w czasie uroczystej ceremonii, z honorami wojskowymi, już na lotnisku. „New York Times” podaje, że Trump czekał na gościa na terenie bazy wojskowej, przy której znajduje się lotnisko, przez ok. 45 minut.
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AP podkreśla, że oprawa wizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych ma być odpowiedzią na wystawne ceremonie, które towarzyszyły wizycie Trumpa w Chinach w maju.
Po raz kolejny Trump ma uroczyście powitać Xi w USA 24 września. Tego dnia odbędzie się uroczysta kolacja z udziałem Trumpa i Xi, w której wezmą udział szefowie największych firm z branży technologicznej. Planowane są też bilateralne rozmowy obu przywódców.
Wymiana towarowa USA z Chinami
To pierwsza wizyta państwowa prezydenta Chin w USA od 2015 roku. Przed 11 laty Xi Jinpinga przyjmował w Stanach Zjednoczonych Barack Obama. Trump spotyka się z Xi trzeci raz od początku swojej drugiej kadencji w Białym Domu. Poprzednie rozmowy miały miejsce na marginesie odbywającego się w październiku 2025 roku szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Pusan, a w maju Trump złożył wizytę w Pekinie.
Już po wylądowaniu Xi w Pekinie sekretarz skarbu USA poinformował na antenie Fox News, że USA i Chiny uzgodniły przedłużenie do stycznia tzw. porozumienia z Pusan, czyli de facto rozejmu w wojnie celnej, uzgodnionego podczas spotkania w Korei Południowej w 2025 roku. Pierwotnie rozejm miał obowiązywać do listopada, teraz został przedłużony do 10 stycznia. Bessent rozmawiał 23 września z wiceprzewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej He Lifengiem.
– Spotkaliśmy się, żeby sprawdzić, czy możemy zawrzeć większe porozumienie, zamiast jedynie serii mniejszych ustaleń. Uzgodniliśmy, że przedłużymy to, co nazywamy porozumieniem z Pusan – oświadczył Bessent. „Większe porozumienie” miałoby być umową handlową trwale regulującą relacje handlowe między USA a Chinami.
Na mocy porozumienia z Pusan USA i Chiny zawiesiły część zaporowych ceł wprowadzonych wcześniej, a Chiny odblokowały dostawy metali ziem rzadkich.
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