- Dużo mówi się także w Polsce, piętnuje się kolejne środowiska polityczne, kolejnych polityków za to, że powielają to, co nazywa się rosyjską propagandą. Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie – ocenił prezydent.

- Oceniam to bardzo krytycznie. To też dowód na to, że ci którzy mówili, iż Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do UE, bardzo się mylili – mówił Nawrocki. - Prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina, pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z UPA, nie jest gotowa, by być częścią rodziny europejskiej – dodał.

- 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – dodał polski prezydent.

