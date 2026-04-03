Informację o rozmowie telefonicznej papieża z prezydentem Izraela podał Watykan. Rozmowa odbyła się z okazji zbliżającej się Wielkanocy, jednak skupiła się na wyrażonej przez papieża potrzebie zakończenia trwającej wojny USA i Izraela z Iranem.

Papież miał wyrazić nadzieję, że wojna trwająca na Bliskim Wschodzie zakończy się osiągnięciem „sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

Papież wezwał też Herzoga do ochrony cywilów i poszanowania szacunku dla prawa międzynarodowego i humanitarnego – podał Watykan.

W Niedzielę Palmową papież mówił, że Bóg nie słucha modlitw tych, którzy prowadzą wojny

W Niedzielę Palmową papież Leon XIV mówił, zwracając się do wiernych zebranych na Placu Św. Piotra, że Bóg odrzuca modlitwy przywódców, którzy „wywołują wojny i mają ręce we krwi”.

Papież mówił też, że Jezus „nie może być wykorzystywany do usprawiedliwiania żadnych wojen”. – To jest nasz Bóg: Jezus, Król Pokoju, który odrzuca wojnę, którego nikt nie może używać do usprawiedliwiania wojny – powiedział Leon XIV.

– (Jezus) nie słucha modłów tych, którzy prowadzą wojny, lecz odrzuca je, mówiąc: „Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi” – powiedział, cytując Księgę Izajasza.

W papieskiej homilii Leon XIV cytował fragment Biblii, w którym Jezus w momencie aresztowania poucza jednego z wyznawców, który naciera na jedną z osób dokonujących aresztowania.

Ewangelia według Św. Mateusza, 51:54 51 Wtedy jeden z uczniów szybko wyjął miecz, zamachnął się i odciął ucho słudze najwyższego kapłana. 52 – Schowaj miecz! – powiedział Jezus. – Ci, którzy mieczem walczą, od miecza giną. 53 Myślisz, że na moją prośbę Ojciec nie posłałby tu dwunastu oddziałów aniołów? 54 Ale czy wtedy wypełniłyby się zapowiedzi Pisma?

– Jezus nie uzbroił się, ani nie bronił się, ani nie walczył w żadnej wojnie – powiedział papież. – Odsłonił łagodną twarz Boga, który zawsze odrzuca przemoc. Zamiast ratować się, pozwolił przybić się do krzyża – dodał.

Ataki na Bliskim Wschodzie Foto: PAP

Papież w Niedzielą Palmową nie wymienił nazwisk żadnych światowych przywódców. W ostatnich tygodniach wiele razy wypowiadał się jednak krytycznie na temat wojny USA i Izraela z Iranem.

Papież Leon XIV mówił, że powietrzne naloty powinny być zakazane

Pod koniec niedzielnego nabożeństwa papież ubolewał nad losem chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy „cierpią z powodu skutków straszliwego konfliktu” i mogą nie być w stanie świętować Wielkanocy.

Papież kilkukrotnie wzywał już do zawieszenia broni w wojnie USA i Izraela z Iranem. Mówił też, że wojskowe naloty powietrzne są prowadzone bez rozróżnienia celów (na cywilne i wojskowe) i powinny zostać zakazane.