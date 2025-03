Hegseth, w czasie konferencji prasowej po spotkaniu z ministrem obrony Wielkiej Brytanii Johnem Healeyem w Pentagonie był pytany o to, czy USA na stałe wstrzymały dostarczanie pomocy wojskowej Ukrainie. W odpowiedzi stwierdził, że jest to „tylko przerwa” a wznowienie pomocy jest zależne od zaangażowania Ukrainy w dążenie do pokoju.



Reklama

Pete Hegseth: Obserwujemy co robią i mówią Ukraińcy. To, co widzimy, jest zachęcające

- Prezydent obserwuje uważnie co dokładnie Ukraińcy mówią i robią jeśli chodzi o zaangażowanie w proces pokojowy, to, co widzimy, jest bardzo zachęcające – podkreślił Hegseth.



Czytaj więcej Dyplomacja Szczyt UE: Europa zapewnia o wsparciu dla Ukrainy. Bez Węgier Przywódcy państw UE poparli w czasie czwartkowego szczytu plany zwiększenia wydatków na obronność i dalszego wspierania Ukrainy. Po tym jak Donald Trump wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy w Europie narastają obawy, że jeśli wojna Rosji z Ukrainą zakończy się zwycięstwem Władimira Putina, kolejnym celem Moskwy może stać się państwo UE.

Sekretarz obrony USA odrzucił też sugestię, że Stany Zjednoczone zaczęły przedstawiać taką samą narrację ws. wojny na Ukrainie jak Rosja.



- Nasz prezydent jest zainteresowany pokojem – powiedział Hegseth dodając, że Trump wygrał wybory prezydenckie m.in. dlatego, że obiecywał zakończenie wojny na Ukrainie. Sekretarz obrony USA mówił też, że aby osiągnąć pokój na Ukrainie Trump współpracuje zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą.