Korespondencja z Ankary

Czego dotyczyła rozmowa prezydenta Turcji i marszałka Sejmu? Jednym z tematów była powódź w Polsce. – Prezydent Erdogan zapewnił, że Turcja jest gotowa pomóc Polsce. Są gotowi – jeśli chodzi o siły ludzkie czy o inny rodzaj wsparcia. Rozmawialiśmy też z prezydentem o tym, co nas łączy. Są rzeczy, które nas różnią, ale łączy nas na pewno to, że jesteśmy silnymi członkami NATO. Oba nasze kraje położone są w bardzo strategicznych dziś dla NATO i dla pokoju światowego miejscach. To z kolei pociąga za sobą zobowiązania – podkreślił marszałek Sejmu po spotkaniu w Ankarze. Jak powiedział, dyskusja przebiegła w dobrej atmosferze.

Rozmowy w Turcji o współpracy wojskowej

Rozmowę zdominowały sprawy dotyczące bezpieczeństwa. - Turcy mają olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o produkcję sprzętu wojskowego. Rozmawialiśmy w konkretach, jak współpraca mogłaby wyglądać. Są pewne plany, jest mapa drogowa, o której już od jakiegoś czasu rozmawiamy. Rozmawialiśmy też o sytuacji w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przedstawiłem stanowisko naszego kraju, jeśli chodzi o te dwa palące, bardzo bolesne miejsce świata. Rozmawialiśmy też o kontyngencie polskim w bazie Incirlik – powiedział marszałek Sejmu, który we wtorek spotyka się m.in. z szefem tureckiej dyplomacji i z przewodniczącym tureckiego parlamentu.

– Mam nadzieję, ta wizyta doprowadzi do tego, że kolejna wizyta na wysokim szczeblu, która wydarzy się między naszymi krajami, doprowadzi do podpisania konkretnych porozumień, które zbudują bezpieczeństwo Rzeczypospolitej – mówił marszałek Sejmu w trakcie konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Turcji.

Hołownia: Zaznaczyłem, że Polska chce odgrywać istotną rolę jako filar bezpieczeństwa

Marszałek Sejmu podkreślił też w rozmowie z dziennikarzami, że Polska jest zdeterminowana, by odgrywać bardzo istotną rolę jako filar bezpieczeństwa w naszym regionie świata. – Polska ma potencjał, by tę rolę odgrywać, by być lokalnym mocarstwem, lokalnym ośrodkiem eksportu wartości, które są nam najbliższe. Turcja ma swoje olbrzymie kompetencje np. w obszarze, który powinien nas interesować, a od pewnego czasu mniej nas interesuje, czyli w Azji Centralnej. O tym też rozmawialiśmy. Zaznaczyłem, że Polska chce prowadzić rozsądną, wielowektorową politykę. Taką, na jaką nas stać. Przekonuje się na każdym kroku, że Polskę stać na bardzo dużo. Polska jest słuchana na całym świecie, na Polskę się ogląda, się patrzy i chce się wiedzieć, co Polska myśli – dodał Hołownia, który podkreślił też, że Polska popiera europejskie aspiracje Turcji. – To była dobra, konkretna, bardzo esencjonalna rozmowa. To ważny moment przyspieszenia w relacjach polsko-tureckich – podsumował marszałek Sejmu.

W czwartek seria spotkań Hołowni w tureckim parlamencie. Tak jak sam wspomniał, tego dnia odbędzie się też rozmowa z szefem MSZ Turcji.