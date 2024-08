Co jest przedmiotem sporu między Izraelem a Hamasem w rozmowach o zawieszeniu broni w Strefie Gazy?

Jak dotąd trwające od miesiąca rozmowy o zawieszeniu broni nie przyniosły porozumienia w sprawie zakończenia walk w Strefie Gazy i uwolnienia przez Hamas reszty zakładników wziętych do niewoli w Izraelu w czasie ataku z 7 października. Atak ten, w którym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, rozpoczął wojnę. W operacji odwetowej, prowadzonej przez izraelską armię zginęło – jak podaje strona palestyńska – ponad 40 tys. osób w Strefie Gazy. Strona izraelska twierdzi, że w czasie walk wyeliminowała ok. 17 tys. bojowników Hamasu.



Punktem sporu w toczących się obecnie negocjacjach w sprawie zawieszenia broni, w których w roli mediatorów występują USA, Egipt i Katar, jest obecność izraelskich wojsk na terenie tzw. korytarza filadelfijskiego – długiego na 14,5 km odcinka wzdłuż granicy Strefy Gazy z Egiptem. Hamas domaga się wycofania izraelskich wojsk z całego terytorium Strefy Gazy, tymczasem Izrael chce pozostawić swoich żołnierzy na pograniczu między enklawą a Egiptem, by uniemożliwić przemyt broni na stronę palestyńską. Izrael chce też pozostawić swoje wojska w rejonie tzw. korytarza Netzarim, który dzieli Strefę Gazy na część północną i południową.



Mediatorzy przedstawili szereg alternatywnych dla obecności izraelskich wojsk w Strefie Gazy rozwiązań, ale żadne nie zostało zaakceptowane przez obie strony – twierdzą egipskie źródła.



Przedstawiciel Hamasu, Izzat El-Reshik oświadczył, że Hamas domaga się, aby porozumienie w sprawie zawieszenia broni oznaczało trwałe zakończenie walk w Strefie Gazy i całkowite wycofanie wojsk izraelskich

Izrael ma też obiekcje co do uwolnienia kilku palestyńskich więźniów, których wypuszczenie jest dla Hamasu warunkiem uwolnienia izraelskich zakładników.