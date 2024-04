Czy Polakom w Iranie i Izraelu coś grozi? Jest oświadczenie rzecznika MSZ

- Jest oczywiście grupa polskich obywateli, która jest w Izraelu, natomiast powoli przywracany jest ruch lotniczy. Te osoby w dużej części będą mogły wyjechać z Izraela, jest możliwość przebukowywania biletów — zapewnił rzecznik MSZ.



Do Iranu w ostatnim czasie udała się wycieczka, są Polacy w Iranie Paweł Wroński, rzecznik MSZ

- Bardzo trudno odpowiedzieć na pytanie, ilu jest Polaków w Izraelu. Bardzo duża grupa, nawet kilkadziesiąt tysięcy obywateli Izraela, ma też obywatelstwo polskie. Część ludzi nie zapisuje się do systemu Odyseusz. To trudne do ustalenia — mówił jednocześnie Wroński w kontekście tego ilu Polaków przebywa w Izraelu.



MSZ ostrzega przed podróżowaniem do Izraela i Iranu. „Jeśli nie musicie, nie jedźcie”

- Nadal pozostają w mocy nasze ostrzeżenia dotyczące podróży w tym rejonie, pobytu w tym rejonie. Ci, którzy tam nie muszą jechać proszę bardzo, żeby się tam nie udawali — zaznaczył rzecznik MSZ.



- Z naszej oceny wynika,że jest nadzieja, jest szansa na to, żeby nie doszło do dalszej eskalacji w regionie. W momencie gdy rozpoczął się atak Iranu na Izrael, dronowy i lotniczy, Polska jak inne kraje wyraziła nadzieję, że nie dojdzie do eskalacji, wzywała do opamiętania się, o powstrzymanie się od użycia siły — przypomniał Wroński.



- Wśród tych państw zwracam uwagę także na Iran. Do Iranu w ostatnim czasie udała się wycieczka, są Polacy w Iranie — zaznaczył rzecznik dodając potem, że chodzi o kilkanaście osób, które wkrótce mają wrócić do Polski.