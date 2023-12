James O’Brien: Ameryka widzi w Polsce lidera Unii Europejskiej

Myślę o wszystkich sąsiadach. Są oczywiście problemy w dwustronnych relacjach Polski z Ukrainą. Rzecz jasna chcielibyśmy, aby udało się je rozwiązać. Ale też chcielibyśmy bliskiej współpracy między Polską i Niemcami. To byłoby bardzo dobre dla Unii Europejskiej. I chodzi tu nie tylko o to, czy układają się bieżące relacje dwustronne, ale też o ustanowienie praw i standardów określających, jak będzie funkcjonować globalna gospodarka w przyszłym pokoleniu. Jesteśmy świadkami rozwoju nowych technologii, sztucznej inteligencji, rozwoju biomedycyny, zielonej transformacji. A do tego potrzebujemy reguł tak, aby kraje na całym świecie wiedziały, jak współpracować i co im wolno, a czego nie. A mamy o wiele lepszy punkt wyjścia, jeśli te reguły są ustalone przez dużą grupę państw, które tradycyjnie mają otwarte gospodarki i są gotowe doprosić każdy inny kraj do tej współpracy. Taki cel można jednak znacznie skuteczniej osiągnąć, kiedy Unia jest silna, a w szczególności gdy w jej ramach duże państwa są zdolne do znalezienia porozumienia. Jeśli więc Niemcy i Polska to uzgodnią, także z Francją, będzie to dla wszystkich bardzo dobre.

Sądzę, że ma pan na myśli rywalizację z Chinami. Spodziewa się pan, że Polska znacznie mocniej wesprze w tym względzie Amerykę? Po wyjściu Włoch z Jednego Pasa i Jednej Drogi Polska jest jedynym dużym krajem Unii, który pozostaje w tym projekcie Xi Jinpinga. Powinna z niego wyjść?

Ta decyzja należy do Polski. Pewne jest natomiast, że Chiny nie stosują się do otwartych, innowacyjnych reguł współpracy gospodarczej, o których wspomniałem. Sądzę, że w całej Europie podejście do ChRL staje się coraz bardziej zbieżne z naszym. Rośnie świadomość długoterminowego, strategicznego zagrożenia ze strony subsydiowanego biznesu chińskiego, który jest blisko związany z chińskim państwem. I sądzę, że ten trend się umocni także pod nowym polskim rządem.

15 października Polacy pokonali populizm. Amerykanie staną przed podobnym wyzwaniem w listopadzie 2024 r., kiedy do władzy może dojść Trump. Polonia, która po raz pierwszy w krajowych wyborach w większości głosowała nie na PiS, ale demokratyczną opozycję, może pomóc prezydentowi Bidenowi wygrać te wybory?

Powtórzę: z uwagi na stanowisko, które piastuję, muszę trzymać się pewnych ograniczeń, gdy idzie o wypowiedzi o polityce wewnętrznej. Należę do wspólnoty Amerykanów pochodzenia irlandzkiego i jest to wspólnota, która razem z polską należy do najliczniejszych i najbardziej dumnych ze wszystkich w Ameryce. Więc tak: Polonia odegra bardzo dużą rolę w nadchodzących wyborach w USA.