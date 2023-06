Rumunia odwołuje ambasadora w Kenii z powodu rasistowskiej obelgi

Nieoficjalnie: Andrzej Duda jedzie do Paryża rozmawiać o gwarancjach dla Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda i niemiecki kanclerz, Olaf Scholz, mają w poniedziałek udać się do Paryża, by rozmawiać z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy - informuje "Politico", powołując się na źródła we Francji.