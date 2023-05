Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 439 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie przeprowadzili atak z użyciem dronów-kamikadze na Kijów. "FT" podaje, że UE rozważa nałożenie sankcji na chińskie firmy, które handlują z Rosją.

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, został zaproszony na szczyt NATO do Wilna, który odbędzie się 11-12 lipca.

Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, mówił w przeszłości, że Ukraina może - w długiej perspektywie - stać się członkiem Sojuszu.



Teraz Kornienko stwierdził, że "odnośnie aspiracji Ukrainy co do członkostwa w NATO, powstaje koalicja państw, które aktywnie wesprą Ukrainę i będą skłaniać się do tego, by na szczycie NATO w Wilnie zapadły poważne decyzje".