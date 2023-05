Syria wraca do Ligi Państw Arabskich

Syria była zawieszona przez Ligę Państw Arabskich od 16 listopada 2011, decyzją z 12 listopada 2011. Powrót kraju do tej organizacji jest kolejnym krokiem na drodze do normalizacji przez państwa regionu relacji z reżimem Baszara el-Asada, co krytykuje Waszyngton - zauważa Reuters.



Decyzja oznacza, że Syria może w trybie natychmiastowym wrócić do udziału w posiedzeniach Ligi Państw Arabskich.

- Powrót Syrii nie oznacza normalizacji relacji między krajami arabskimi a Syrią - zastrzegł sekretarz generalny Ligi Państw Arabskich, Ahmed Aboul Gheit.

- W tej kwestii każde państwo podejmuje suwerennie decyzję - dodał.