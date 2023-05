Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 439 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie przeprowadzili atak z użyciem dronów-kamikadze na Kijów. "FT" podaje, że UE rozważa nałożenie sankcji na chińskie firmy, które handlują z Rosją.

W rozmowie z CBS 99-letni Kissinger był pytany czy - "gdyby on lub któryś z jego współpracowników podniósł telefon i zadzwonił do Pekinu mówiąc, że dr Kissinger chciałby rozmawiać z prezydentem Xi (Jinpingiem)", mógłby liczyć na to, że Xi zgodziłby się na odebranie takiego telefonu.

- Jest duża szansa, że odebrałby telefon ode mnie, tak - odparł.



Prowadzący rozmowę spytał następnie czy telefon od Kissingera odebrałby prezydent Rosji, Władimir Putin. "Prawdopodobnie tak" - przyznał były amerykański sekretarz stanu.