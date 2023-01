Litewski przewoźnik towarowy - LTG Cargo (należy do kolei państwowych) rozpoczął dostawy węgla do Polski. Węgiel dopływa do litewskiego portu w Kłajpedzie. Na początek miesięcznie tą drogą do naszego kraju trafiać ma do 5 tysięcy ton węgla. Litwini liczą na wzrost przewozów.