24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski mówi, że największe problemy z dostawami prądu są obecnie w obwodzie odeskim.

Wierszynin zaznaczył jednocześnie, że jak dotąd USA "nie przyjęły konstruktywnego podejścia w rozmowach" z Rosją.



Prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdogan, rozmawiał w niedzielę zarówno z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim i prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Turcja często sygnalizuje gotowość wystąpienia w roli mediatora w wojnie Rosji z Ukrainą - Ankara uczestniczyła m.in. w wynegocjowaniu tzw. porozumienia zbożowego, które odblokowało eksport zboża i innych produktów żywnościowych drogą morską z ukraińskich portów.

W Ankarze w ostatnim czasie doszło do spotkania szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej, Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem CIA, Williamem Burnsem, po którym doszło do wymiany więźniów między USA a Rosją - w jej ramach wolność odzyskała amerykańska koszykarka Brittney Griner, odsiadująca wyrok w Rosji i znany handlarz bronią, Wiktor But, odsiadujący wyrok w USA.



W Turcji doszło też do najpoważniejszych, jak dotąd, negocjacji między Rosją a Ukrainą - 10 marca w Anatlyi doszło do spotkania szefów MSZ obu krajów - Siergieja Ławrowa i Dmytro Kułeby.

Turcja jest członkiem NATO, ale utrzymuje też dość dobre relacje z Rosją. Ankara nie przyłączyła się m.in. do sankcji nałożonych na Rosję przez Zachód po inwazji na Ukrainę. Przed wojną Turcja - mimo sprzeciwów USA - kupiła w Rosji zestawy przeciwlotnicze S-400.