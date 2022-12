Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 282 24 lutego rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, poinformował, że od 24 lutego z rosyjskiej niewoli wróciło 1 300 Ukraińców.

"Różne aspekty sytuacji wokół Ukrainy były omawiane. Władimir Putin ponownie wyjaśnił rosyjskie podejście do prowadzenia specjalnej operacji wojskowej (tak władze Rosji określają wojnę na Ukrainie - red.)" - czytamy w komunikacie Kremla.



Reklama

Putin miał powiedzieć Scholzowi, że ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną na Ukrainie to "wymuszona reakcja na ataki Kijowa na rosyjską infrastrukturę krytyczną, w tym Most Krymski" (do eksplozji, która uszkodziła Most Krymski, doszło 8 października. Od 10 października Rosja atakuje infrastrukturę krytyczną na Ukrainie.



"Wskazano, że Rosyjskie Siły Zbrojne długo powstrzymywały się od brania na cel ataków rakietowych określonych celów na terytorium Ukrainy, ale obecnie takie działania zostały wymuszone i są nieodwracalną reakcją na prowokacyjne ataki Kijowa na rosyjską infrastrukturę cywilną, w tym Most Krymski i infrastrukturę energetyczną" - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA namawiają kraje Bliskiego Wschodu, by oddały Ukrainie zestawy NASAMS USA rozmawiają z państwami Bliskiego Wschodu, aby przerzucić część ich zestawów obrony przeciwlotniczej na Ukrainę - twierdzi dyrektor generalny firmy Raytheon Technologies, którego cytuje Politico.

Reklama

Kreml podkreślił, że Putin "zwrócił uwagę na destrukcyjne działania państw Zachodu, w tym Niemiec, pompujących broń dla reżimu w Kijowie i szkolących ukraińską armię" - podaje Kreml.



"Wszystko to, a także polityczne i finansowe wsparcie dla Ukrainy, prowadzi faktycznie do całkowitego odrzucenia przez Kijów wszelkich negocjacji" - czytamy w komunikacie.

Do rozmowy Scholza z Putinem doszło po spotkaniu Joe Bidena z Emmanuelem Macronem

Putin wezwał Scholza i stronę niemiecką do "ponownego rozważenia swojego stanowiska w kontekście wydarzeń na Ukrainie".



Kijów jako warunek podjęcia negocjacji z Rosją stawia przerwanie walk i wycofanie się rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy, co Rosja odrzuca.



Do rozmowy Scholza z Putinem doszło po spotkaniu Joe Bidena z Emmanuelem Macronem, po którym Biden powiedział, że jest gotów rozmawiać z Putinem jeśli Kreml zademonstruje wolę zakończenia wojny. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, odrzucił jednak możliwość wycofania się rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy.