W ostatnich tygodniach pojawiły się spekulacje, że Pelosi, w ramach sierpniowej wizyty w krajach Azji, zatrzyma się również na Tajwanie - stałaby się tym samym pierwszym przewodniczącym Izby Reprezentantów USA, który odwiedził wyspę, od 1997 roku (wówczas Tajwan odwiedził Newt Gingrich). Przeciwko wizycie Pelosi na Tajwanie ostro protestowały Chiny, które uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Chiny miały nieoficjalnie ostrzegać USA, że w przypadku wizyty Pelosi na wyspie, mogą, w odpowiedzi, sięgnąć po środki militarne.

Pekin nigdy nie wyrzekł się siły jako sposobu przywrócenia suwerenności nad Tajwanem.



"Spikerka Pelosi stoi na czele delegacji Kongresu odwiedzającej rejon Indo-Pacyfiku, w tym Singapur, Malezję, Koreę Południową i Japonię" - głosi oświadczenie wydane przez biuro Pelosi.

Z oświadczenia wynika, że delegacja Kongresu, na czele z Pelosi, odwiedzi te kraje, ale nie precyzuje czy delegacja może zatrzymać się jeszcze w innych miejscach.



"Podróż koncentruje się na kwestiach wspólnego bezpieczeństwa, partnerstwa gospodarczego i demokratycznych rządach w rejonie Indo-Pacyfiku" - czytamy w oświadczeniu.



Pelosi w poniedziałek rozpoczyna dwudniową wizytę w Singapurze - podają lokalne media, powołując się na MSZ Singapuru.

Gdyby Pelosi odwiedziła Tajwan, byłaby pierwszym przewodniczącym Izby Reprezentantów USA na wyspie od 1997 r.



W czwartek, w czasie rozmowy telefonicznej, prezydent Chin, Xi Jinping, ostrzegł prezydenta USA Joe Bidena, że "ci, którzy igrają z ogniem, giną od niego" i zaapelował, by Waszyngton nadal kierował się polityką jednych Chin co oznacza, że utrzymywanie relacji dyplomatycznych z Pekinem wymaga tego, by nie utrzymywać takich relacji z Tajpej. USA stosują się do tej polityki od 1979 roku.



Tymczasem MSZ Tajwanu w wydanym w piątek, dzień po rozmowie Xi z Bidenem, oświadczeniu podkreśla, że Tajpej będzie nadal pogłębiać swoje partnerstwo z USA w zakresie bezpieczeństwa.



Rzecznik chińskich sił powietrznych, Shen Jinke, mówił w niedzielę, że Pekin będzie "zdecydowanie strzegł suwerenności i integralności terytorialnej". Shen dodał, że siły powietrzne Chin mają "wiele typów myśliwców zdolnych do krążenia nad cenną wyspą naszej ojczyzny" - odnosząc się w ten sposób do Tajwanu.