Prezydencki projekt ustawy ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej ma - w założeniach - doprowadzić do załagodzenia sporu między Polską a Komisją Europejską, co miałoby m.in. odblokować środki z Funduszu Odbudowy przeznaczone dla Polski.

Czytaj więcej Dyplomacja Prezydencki minister: Ursula von der Leyen cieszy się z projektu Andrzeja Dudy Matką i ojcem każdego prezydenta są wyborcy i wyborczynie. Oni wyraźnie chcą zakończenia sporu z Brukselą - mówił w rozmowie z TVN24 Jakub Kumoch, sekretarz stanu - szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta pytany o to, czy Andrzej Duda uzyskał poparcie macierzystej partii (PiS) ws. projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną SN.

- Zagrożenie na wschodzie jest tak duże, że wygaszanie wszelkich konfliktów na zachodzie wydaje się jedynym wyjściem. Tym bardziej, że chyba z drugiej strony też jest wola. Prezydent liczy nie tylko na poparcie partii rządzącej, ale też na poparcie części opozycji - mówił Kumoch.

- Jestem przekonany, że takie poparcie jego projekt uzyska. Poparcie tego projektu jest w tej chwili w interesie państwa - dodał.

A czy prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki byli informowani wcześniej o inicjatywie prezydenta? - Ta ustawa była konsultowana nie tylko z czynnikami kraju, ale też z czynnikami w UE - odparł Kumoch. Dopytywany czy oznacza to, że na wystąpienie prezydenta z taką inicjatywą zgodę wyraził premier i prezes PiS, Kumoch odparł, że "według jego wiedzy to nie było zaskoczenie dla klasy politycznej, również dla większości (parlamentarne), że prezydent taką ustawę zgłasza".

- Tutaj nie jest potrzebny entuzjazm, tu jest potrzebne współdziałanie. Obie strony mogą wyjść z twarzą z konfliktu, który jest po prostu niepotrzebny. Nie spotkałem kogoś, kto tłumaczyłby, że w tym momencie, gdy jest koncentracja na granicy z Ukrainą wojsk rosyjskich, Polska potrzebuje zaogniać relacje z Brukselą - podkreślił Kumoch.



- Bardzo liczne wyrazy poparcia ze strony liderów PiS otrzymuje zarówno prezydent, jak i ministrowie prezydenccy. Jestem przekonany, że w poczuciu odpowiedzialności za państwo większość rządowa rozumie, że jest to ten moment, gdy można wyjść ze sporu - dodał.

A czy prezes Jarosław Kaczyński obiecał poparcie ustawy? - Jeśli mówimy o rozmowach zakulisowych, niech te rozmowy pozostaną zakulisowymi - odparł Kumoch.

Kumoch był następnie pytany, czy prezydent usłyszał od szefowej KE Ursuli von der Leyen obietnicę, że jeśli jego ustawa wejdzie w życie do Polski trafią pieniądze z Funduszu Odbudowy. - Gdyby deklaracja została tak sformułowana byłaby troszkę niegrzeczna, ponieważ nie Komisja Europejska decyduje o polskich ustawach. To co prezydent usłyszał od Ursuli von der Leyen to zadowolenie z tego, że prezydent zgłosił ten projekt. Powiedziała, że bardzo się cieszy i że widzi w tym szansę na załagodzenie, zażegnanie sporu - relacjonował Kumoch.

- Liczę na to, że środki, które są Polsce należne, zostaną odblokowane niezwłocznie, natychmiast - zaznaczył Kumoch w kontekście środków z Funduszu Odbudowy.