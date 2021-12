- To jest coś, co jest przekroczeniem wszelkich granic, to poziom zupełnie niedopuszczalny - powiedziała posłanka PiS Joanna Lichocka, komentując w radiowej Jedynce zdarzenie z wtorkowego wieczoru, gdy w czasie protestu zorganizowanego przed Sejmem posłowie Konfederacji przez pewien czas stali na tle transparentu "Szczepienie czyni wolnym", stylizowanego na znajdujący się nad bramą obozu w Auschwitz napis "Arbeit macht frei".