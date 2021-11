- Nasza pozycja, co do środków europejskich jest taka, że nie powinny być one przeznaczane na budowę tego typu infrastruktury - ogrodzeń lub drutu kolczastego - mówił rzecznik Komisji Europejskiej.

Prowizoryczna zapora z drutu kolczastego została postawiona na granicy Polski z Białorusią przez polskiej wojsko

Jednocześnie KE podkreśla, że środki z budżetu UE są przeznaczane na inne działania z zakresu zarządzania granicami zewnętrznymi UE, w tym inną niż "ogrodzenia czy drut kolczasty" infrastrukturę na granicach zewnętrznych Unii.



Drut kolczasty pojawił się na granicy Polski z Białorusią - ta prowizoryczna zapora została postawiona przez polskie wojsko, gdy zaczynał się kryzys migracyjny na granicy białorusko-polskiej.



W związku z sytuacją na granicy rząd podjął decyzję o budowie wysokiej na 5,5 metra zapory na granicy. Zapora ma powstać do połowy 2022 roku.

Od rana 8 listopada polskie władze alarmowały, że rozpoczyna się największa jak dotąd próba sforsowania siłą polskiej granicy, w związku ze zmierzaniem w stronę granicy tysięcy imigrantów. Grupy imigrantów miały być sformowane przez białoruskie władze, choć z pojawiających się później doniesień wynikało, że marsz na granicę był oddolną inicjatywą imigrantów. W poniedziałek po południu doszło do siłowych prób przekroczenia polskiej granicy, udaremnionych jednak przez polskie siły bezpieczeństwa.

Według informacji Radia Białystok z wieczora, 9 listopada, dwie kilkudziesięcioosobowe grupy imigrantów siłowo sforsowały granicę Polski. Informacje te potwierdził szef MON, Mariusz Błaszczak.W związku z sytuacją w rejonie przygranicznym stan wyjątkowy na swojej granicy z Białorusią wprowadziła, 9 listopada, Litwa.

Na granicy Polski z Białorusią od 2 września obowiązuje stan wyjątkowy w związku ze zwiększoną presją migracyjną na granicę Polski na tym jej fragmencie. Presja ma być efektem wojny hybrydowej prowadzonej przez władze Białorusi, które sprowadzają na terytorium swojego kraju imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, a następnie ułatwiają im przedostanie się na granicę z Polską, a także granice z Litwą i Łotwą. Działania te są odpowiedzią reżimu w Mińsku na sankcje nałożone na Białoruś przez UE.