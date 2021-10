Erdogan w zeszłym tygodniu nakazał, by dziesięciu ambasadorów zostało uznanych za „persona non grata” za dążenie do uwolnienia uwięzionego filantropa Osmana Kavali.

- Prezydent z pewnością wskaże, że musimy znaleźć sposób, aby uniknąć takich kryzysów, jak ten, a gwałtowne działania nie przyniosą korzyści partnerstwu i sojuszowi amerykańsko-tureckiemu – powiedział dziennikarzom wysoki urzędnik USA.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że nakazał ogłosić dziesięciu ambasadorów, w tym z USA, Niemiec i Francji, „persona non grata" w Turcji.

Biden, który jest w Rzymie na szczycie G20, omówi również wniosek Turcji o zakup myśliwców F-16, jej stosunki obronne ze Stanami Zjednoczonymi, a także szereg kwestii regionalnych, takich jak Syria i Libia.

Ustawodawcy amerykańscy wezwali administrację Bidena, aby nie sprzedawała F-16 Turcji i zagrozili zablokowaniem takiego eksportu, ponieważ Turcja kupiła rosyjskie systemy obrony przeciwrakietowej i „zachowała się jak przeciwnik”.

Reuters poinformował na początku tego miesiąca, że ​​Turcja zwróciła się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o zakup 40 wyprodukowanych przez Lockheed Martin F-16 i prawie 80 zestawów modernizacyjnych do istniejących samolotów bojowych.