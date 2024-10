"Przedstawiam ofertę inwestycyjną w Kołobrzegu, w najpiękniejszym polskim uzdrowisku. Kołobrzeg to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Oprócz dobrze wszystkim znanej bazy służącej ochronie zdrowia i rehabilitacji, także prężnie działający ośrodek budowlany, stoczniowy, rybołówstwa, logistyczny, produkcyjny, handlowy, technologiczny i innowacyjny. Taka różnorodność nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy władz miasta z funkcjonującymi tu przedsiębiorcami. Kołobrzeg tworzy niepowtarzalne otoczenie dla inwestorów. Zachęcam Państwa do zapoznania się z przygotowaną ofertą inwestycyjną w najlepszym do tego miejscu w Polsce (https://bip.um.kolobrzeg.pl)." Anna Mieczkowska, Prezydent Miasta Kołobrzeg

Wybrane nieruchomości przeznaczone na sprzedaż

Położenie i opis nieruchomości: ul. Wschodnia, ul. Franciszka Morawskiego w Kołobrzegu

Oznaczenie geodezyjne –

Nr działki – 10/1, 10/2, 9/19, 42/3, 58, 42/5, 59, 43/1, obręb 6

Powierzchnia w hektarach – łącznie 0,9541

Księga Wieczysta Nr - KO1L/00005994/4, KO1L/00011923/1

Opis nieruchomości – Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie uzdrowiskowej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre – działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Na nieruchomości znajdują się zakrzewienia, zadrzewienia. Przez teren działek nr 10/2, 9/19 i 59 przebiegają sieci wodociągowe w80 i w160.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 4.1UZ,UT - o przeznaczeniu: tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Forma zbycia nieruchomości – własność.

Cena wywoławcza w zł – 20.000.000,- brutto (w tym VAT 23%)

Wadium w zł – 2.000.000,-

Postąpienie minimalne w zł – 200.000,-

Termin wpłaty wadium – 6 listopada 2024 r.

Termin przetargu – 12 listopada 2024 r.

Położenie i opis nieruchomości: ul. 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu

Oznaczenie geodezyjne –

Nr działki – 10/5, obręb 16

Powierzchnia w hektarach – 0,6778

Księga wieczysta nr - KO1L/00071646/3

Opis nieruchomości – Działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta. Nieruchomość w kształcie trapezu z uskokami. Dojazd z drogi publicznej przez działki stanowiące drogę wewnętrzną. Uzbrojenie techniczne terenu – instalacja wodna w drodze, pozostałe instalacje na nieruchomości sąsiedniej. W północno - zachodnim narożniku przebiega napowietrzna linia energetyczna. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego U29 o przeznaczeniu: teren zabudowy usługowej; zasady zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych z handlem i gastronomią), dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2.

Forma zbycia nieruchomości – własność.

Czynności związane z ogłoszeniem II przetargu w toku.

Położenie i opis nieruchomości: ul. Brzeska w Kołobrzegu

Oznaczenie geodezyjne –

Nr działki 4/177, obręb 8 o powierzchni 1,4934 ha, KW KO1L/00013097/5

Nr działki 4/437, obręb 8 o powierzchni 0,1336 ha, KW KO1L/00011925/5

Opis nieruchomości – Działka nr 4/177 zabudowana obiektem dawnego stanowiska dowodzenia, jednokondygnacyjnym, o powierzchni zabudowy 607 m2, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-2033 po obrysie ścian zewnętrznych z gruntem pod obiektem. Nieruchomość nieogrodzona, częściowo utwardzona płytami betonowymi, porośnięta krzewami i drzewami, dojazd urządzony. Przez teren działki nr 4/177 przebiega sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ks 250 dł. ok. 203,36 m oraz sieci kanalizacji deszczowej kd 800 dł. ok. 100 m i kd 500 – dł. ok. 139 m.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego 1UZ,U: teren zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i/lub zabudowy usługowej; zasady zagospodarowania: zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki kawiarni, restauracji, zdrowia, obiekty kultury. Plan określa linie zabudowy: nieprzekraczalne zgodnie z rysunkiem planu. Na nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu, znajduje się zabytek chroniony ustaleniami planu - stanowisko dowodzenia dawnego radzieckiego lotniska w Bagiczu.

Forma zbycia nieruchomości – własność.

Czynności związane z ogłoszeniem II przetargu w toku.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez miasto Kołobrzeg można uzyskać:

W siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Telefonicznie informacji udziela – Iwona Gałązka z-ca Naczelnika 094-355-15-62

Drogą elektroniczną i.galazka@um.kolobrzeg.pl

Na stronie internetowej https://bip.um.kolobrzeg.pl w dziale Nieruchomości

