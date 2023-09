Ogromna zmiana w diagnostyce i leczeniu raka piersi

Od listopada z bezpłatnej mammografii będą mogły skorzystać kobiety między 45 a 74 rokiem życia. To wydłuża okres, w który kobiety mogą na NFZ wykonać badania aż o 10 lat. Dziś takie badania przysługuje między 50 a 69 rokiem życia.

Mammografia o dziesięć lat dłużej

- To bardzo mądra decyzja. My jako onkolodzy, ale także Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi od dawna o to zabiegaliśmy. Profilaktyka jest najważniejsza a badania mogą uchronić wiele kobiet przed poważnymi komplikacjami zdrowotnymi – mówi prof. Tadeusz Pieńkowski, onkolog, dyrektor medyczny Radomskiego Centrum Onkologii i profesor CMKP. Jak dodaje, nie ma się co bać badań, bo zdecydowana większość kobiet podczas nich dowiaduje się o tym, że są zdrowe. – Na 1000 wykonanych mammografii wykrywamy zaledwie 3-4 przypadki raka – mówi lekarz.

Onkolodzy zwracają jednak uwagę na to, że sam dostęp to badań nie załatwi sprawy, bo nie wszystkie kobiety korzystają z dostępu do bezpłatnej mammografii. – W przeszłości do kobiet wysyłane były imienne zaproszenia. Od kiedy przestano to robić, kobiety rzadziej zgłaszają się na badania – mówi prof. Pieńkowski.