Jak dużym wyzwaniem dla zdrowia publicznego jest epidemia otyłości?

Według prognoz epidemia otyłości będzie w najbliższych dekadach narastać w całej Europie, również w Polsce. Obserwowane trendy wymagają podejmowania kompleksowych działań na wielu płaszczyznach, również systemowej.

Konieczne staje się radykalne przeformułowanie sposobów realizacji polityki zdrowotnej państwa, zmiana sposobu myślenia o zdrowiu poprzez odejście od utożsamiania zdrowia wyłącznie z medycyną naprawczą oraz położenie nacisku na inicjowanie zadań mających na celu zmianę zachowań i postaw społeczeństwa. Istotne jest także budowanie skutecznego systemu zdrowia publicznego koncentrującego się na realizacji długofalowych i opartych na dowodach naukowych działaniach profilaktycznych, których podstawowym celem jest zapobieganie wystąpieniu chorób cywilizacyjnych.

Czy coś w tym kierunku zostało już zrobione?

Tak. W 2017 r. zostało powołane Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ, www.ncez.pl). Powstanie ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej i zdrowego stylu życia zrodziło się z potrzeby szerzenia rzetelnej wiedzy w zakresie żywienia i zdrowego stylu życia, pozytywnej zmiany postaw i nawyków żywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków. NCEŻ ma za edukować różne grupy populacji zgodnie z podejściem „evidence-based", czyli w oparciu o wiarygodne dowody naukowe. Portal jest wiarygodnym i łatwo dostępnym źródłem wiedzy. Każdy zainteresowany poprawą stanu swojego zdrowia i jakości życia ma dostęp do wyników najnowszych badań, artykułów edukacyjnych, materiałów wideo i wielu innych narzędzi pomagających w zmianie nawyków na prozdrowotne.

W ramach NCEŻ funkcjonuje także Centrum Dietetyczne Online. To internetowa poradnia oferująca bezpłatne konsultacje dietetyczne online. Centrum Dietetyczne Online zostało utworzone w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa dotyczące dostępu do bezpłatnego poradnictwa dietetycznego. Wraz z rozwojem centrum oraz rosnącym zapotrzebowaniem na usługi związane z poprawą zdrowia i jakości życia zespół specjalistów poradni internetowej nieustannie rozszerza swoją działalność. Oprócz porad dietetycznych oraz psychologicznych/psychodietetycznych od 2020 r. CDO oferuje także porady fizjoterapeutyczne z zakresu aktywności fizycznej.

Czy rząd przewiduje wprowadzenie specjalnych programów leczenia dla pacjentów z BMI 30–40, czyli najbardziej rozpowszechnioną formą otyłości?

W grudniu ruszył program pilotażowy KOS-BAR w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej dla osób leczonych z powodu otyłości olbrzymiej. Będzie on realizowany w 14 placówkach w kraju. Jego założeniem jest poprawa jakości i efektywności leczenia osób od 18. roku życia ze wskaźnikiem masy ciała BMI ? 40 kg/m², oraz osób z BMI 35–40 kg/m², u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością.

Program zakłada kompleksową opiekę specjalistyczną – diagnozę, nowoczesne leczenie bariatryczne, opiekę psychologa, dietetyka oraz rehabilitację leczniczą w jednym ośrodku koordynującym. Szacuje się, że w ramach pilotażu opieką zostanie objętych ok. 2907 pacjentów. Pilotaż KOS-BAR, w zależności od liczby pacjentów włączonych do programu, będzie kosztował ok. 71 mln zł. Środki na ten program zostaną przekazane m.in. z tzw. opłaty cukrowej.