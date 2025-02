Największe negatywne zaskoczenie to odczyt PMI z francuskiego sektora usług. Wynik 44,5 pkt jest najniższy od 17 miesięcy, i oczywiście bardzo wyraźnie poniżej neutralnego poziomu 50 pkt, dzielącego progres od zniżki w sektorze. To też wyjątkowo słaby wynik względem stycznia (48,2 pkt) oraz średniej prognoz (48,9 pkt).

- Napływ zamówień kurczy się w szybkim tempie, a oczekiwania dotyczące przyszłej aktywności pozostają znacznie poniżej średniej historycznej. W tej sytuacji nowe zatrudnienia są prawie niemożliwe, a w lutym odnotowano znaczne zwolnienia – komentuje dr Tariq Kamal Chaudhry, ekonomista z Hamburg Commercial Bank.

„Usługowy” PMI lekko spadł też w Niemczech (do 52,2 pkt) oraz strefie euro (do 50,7 pkt) - acz nadal wskazuje na to, że generalnie sytuacja tego sektora się poprawia.