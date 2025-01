PKB Chin znów mocno rośnie. Co czeka ten kraj w 2025 roku?

- Spodziewamy się, że chiński wzrost gospodarczy zwolni do 4,3 proc. w 2025 r., gdyż niepewność pozostanie duża co do skali oraz efektywności działań stymulacyjnych, by ustabilizować sektor mieszkaniowy i konsumpcję. Jednocześnie wzrost eksportu powinien zwolnić z powodu niebezpieczeństwa dodatkowych ceł - twierdzi Junyu Tan, ekonomista Coface. Jego zdaniem szybkie tempo wzrostu PKB w czwartym kwartale było częściowo skutkiem tego, że eksporterzy wysyłali o wiele więcej towarów do USA, by zdążyć przed spodziewanymi podwyżkami ceł przez nową administrację Trumpa. Do wzrostu PKB przyczyniły się też rządowe działania stymulacyjne.

- Spodziewamy się, że wzrost gospodarczy będzie przyspieszał w nadchodzących miesiącach. Rządowe działania wspierające rynek nieruchomości zapewniają pewne wsparcie, a spowolnienie tempa spadku cen domów sugeruje jakieś ożywienie w bliskiej przyszłości. Ministerstwo Finansów potwierdziło, że deficyt fiskalny wzrośnie w tym roku, ale nie przedstawiło jeszcze dokładnego celu. Spodziewamy się jednak, wzrostu za cały 2025 r., który będzie wolniejszy, ze względu na zagrożenie jakie stanowić będą cła Trumpa oraz nierównowagi strukturalnej wciąż ciążącej gospodarce – uważa Zichun Huang, ekonomista Capital Economics.

Prognozy Goldman Sachs dla Chin

Analitycy Goldman Sachs prognozują natomiast, że PKB Chin wzrośnie w 2025 r. o 4,5 proc. Ich zdaniem, działania wspierające sektor mieszkaniowy oraz nastroje konsumentów będą wspierać wzrost gospodarczy, któremu szkodzić będą przede wszystkim podwyżki ceł na chińskie produkty w USA.

Najbardziej optymistyczna dla Chin, spośród prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberga, mówi o wzroście gospodarczym wynoszącym w 2025 r. na poziomie 5,2 proc. Prognoza jest autorstwa strategów Shanghai Securities. Najbardziej pesymistyczne prognozy (autorstwa analityków Northern Trust oraz IMA Asia) mówią o wzroście o 3,4 proc. Mediana prognoz wynosi 4,5 proc. Wzrostu o 4,5 proc. spodziewa się również Międzynarodowy Fundusz Walutowy.