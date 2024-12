Inflacja w USA zgodna z prognozami, Fed może ciąć stopy

Inflacja konsumencka w USA przyspieszyła z 2,6 proc. w październiku do 2,7 proc. w listopadzie. Było to jednak zgodne z prognozami analityków. W porównaniu z poprzednim miesiącem, ceny wzrosły o 0,3 proc. po październikowej zwyżce o 0,2 proc. Inflacja bazowa (czyli nie obejmująca zmian cen żywności, paliw i energii) pozostała na poziomie 3,3 proc. rok do roku i 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. To również było zgodne z prognozami. Ten całkowicie pozbawiony negatywnych niespodzianek raport o inflacji daje zielone światło Fedowi, by w przyszłym tygodniu obciął on stopy procentowe.

Jak mocno Fed może obciąć stopy procentowe?

"Dane o inflacji są ostatnim istotnym wskaźnikiem przed ogłoszeniem przez Fed decyzji o stopach procentowych. Odczyt inflacji zgodny z oczekiwaniami wspiera scenariusz, w którym Fed zdecyduje się na grudniową obniżkę stóp procentowych o 25 pb, sprowadzając przedział do 4,50-4,75 proc. Dane wskazują na stabilizację dynamiki cen w USA, choć inflacja nadal przekracza cel Fed na poziomie 2 proc. Podwyższony poziom inflacji bazowej (3,3 proc.) sygnalizuje, że presja cenowa w kluczowych sektorach, takich jak mieszkania i usługi, wciąż się utrzymuje" – uważają analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

Barometr CME FedWatch w środę, już po publikacji danych inflacyjnych, wskazywał, że prawdopodobieństwo obcięcia o 25 pb głównej stopy procentowej przez Fed na posiedzeniu wyznaczonym na 18 grudnia wynosi aż 96,4 proc. Rynek spodziewa się również, że w styczniu Fed najprawdopodobniej wstrzyma się z obniżką. CME FedWatch wskazywał w środę, że takie prawdopodobieństwo wynosi 74,6 proc., a szansa na obcięcie stóp o kolejne 25 pb. na posiedzeniu zaplanowanym na 29 stycznia sięga tylko 22,7 proc.