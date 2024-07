Dziś rusza dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (2-3 lipca), a decyzja co do wysokości stóp procentowych w Polsce zapadnie w środę. Ekonomiści są zgodni, że RPP utrzyma obecny poziom stóp po raz dziewiąty z rzędu – wskazują na to wszyscy analitycy (21 zespołów) biorących udział w comiesięcznej ankiecie „Parkietu”. Główna stopa, referencyjna pozostanie więc na poziomie 5,75 proc.

Dlaczego RPP nie chce obniżać stóp procentowych

- Dzień później prezes NBP Adam Glapiński na konferencji prasowej powinien utrzymać ostry, jastrzębi ton i nie dopuścić do pojawiania się wiary w możliwość szybkich obniżek kosztu pieniądza – komentuje Bartosz Sawicki, analityk fintechu Cinkciarz.pl.

Skąd to jastrzębie nastawienie, skoro w ostatnich trzech miesiącach inflacja była niska? W kwietniu, maju i czerwcu wynosiła 2,4-2,6 proc., więc w zasadzie była zgodna z celem inflacyjnym wynoszącym 2,5 proc. Najważniejsze w tym kontekście są jednak prognozy co do wzrostu cen w kolejnych miesiącach, a tu przewidywany jest powrót wysokich dynamik, zwłaszcza w kategorii energia.