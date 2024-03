Handel między Polską i Ukrainą. Który kraj na nim lepiej wychodzi?

Nie tylko w przypadku mleka i produktów mleczarskich w handlu z Ukrainą wychodzimy na plus. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wartość całego naszego eksportu do tego wschodniego sąsiada sięgnęła w 2023 r. rekordowych 51,7 mld zł. Wartość importu to 20,3 mld zł. Korzystny dla nas bilans wymiany handlowej z Ukrainą to w tej sytuacji 31,4 mld zł. To także rekord.

Nasz eksport do Ukrainy mocno się ożywił po napaści Rosji na ten kraj. W 2020 r. nieznacznie przekraczał 23 mld zł, by rok później wzrosnąć do blisko 29 mld zł. W roku 2022, w którym wybuchła wojna, eksport sięgnął już 45,6 mld zł, a w 2023 – wspomnianych już blisko 52 mld zł.

Jeszcze w 2021 r. Ukraina była dla nas 15. rynkiem eksportowym. W zeszłym awansowała na siódme miejsce, za Niemcami, Czechami, Francją, Wielką Brytanią, Włochami i Holandią, wyprzedzając USA.

Wzrosła też wartość importu, choć nie tak spektakularnie. W 2020 r. wynosiła 11,5 mld zł. W kolejnym roku sięgnęła 19,5 mld zł, a w 2022 r. – 28,1 mld zł. Ubiegły rok przyniósł 20,3 mld zł importu z Ukrainy. Dało to temu krajowi miejsce w drugiej dziesiątce najważniejszych dla Polski dostawców. Natomiast rekordowy dodatni bilans wymiany handlowej z Ukrainą był w zeszłym roku przeszło trzy razy wyższy niż przed wybuchem wojny, w 2021 r.