Szuster- Ciesielska: nawet 40 proc. testów na Covid-19 ma dodatni wynik

Niestety tak. To źle, bo wiedząc z jakim wirusem mamy do czynienia - czy to grypa, RSV czy SARS-Cov-2 - można precyzyjnie dobrać leki i zwiększyć skuteczność terapii. Pod warunkiem oczywiście, że leki są dostępne. Bo tych, które są najskuteczniejsze w leczeniu Covid-19 niestety nie ma.

Dlatego też lekarze rzadko kierują na testy i wdrażają leczenie objawowe.

Ministerstwo Zdrowia podało też, że współczynnik R reprodukcji wirusa wynosi ponad 1 w niemal każdym województwie. To chyba źle?

Pamiętam okresy, w których ten współczynnik był jeszcze wyższy niż jest obecnie. Ale rzeczywiście, wartość współczynnika R powyżej 1 oznacza, że wirus się rozprzestrzenia.

Czy wciąż dominują zakażenia omikronem?

Tak, ten wariant jest cały czas dominujący. Choć oczywiście wirus cały czas mutuje i ta sytuacja może się nagle zmienić. Omikron uważany jest za wariant bardzo zakaźny, ale przebieg zakażenia, w porównaniu do jego poprzedników, w większości przypadków jest dość łagodny. To infekcja górnych dróg oddechowych, kaszel, bóle głowy czy zatok. Jednak łagodny przebieg zakażenia nie wyklucza powikłań, czyli tzw. long Covid. Stąd właśnie potrzebna jest skuteczna profilaktyka i leczenie.