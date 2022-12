Lekarka pisała, że „plandemia to ściema”. Straciła prawo wykonywania zawodu

Naczelny Sąd Lekarski utrzymał karę dla Anny Furmaniuk i odebrał jej na rok prawo wykonywania zawodu. Lekarka w mediach społecznościowych przekonywała m. in., że „plandemia to ściema” i zniechęcała do szczepień.