Szczepionka dla dzieci przeciwko zapaleniu wątroby typu B wstrzymana w obrocie

Tym samym, GIF zdecydował, iż "dla ochrony zdrowia i życia pacjentów wskazanym jest zabezpieczenie przed możliwością podania serii przedmiotowego produktu leczniczego – do czasu wyjaśnienia sprawy".

Szczepionka Euvax B. Czym jest?

Szczepionka, o której mowa, to jeden ze standardowych produktów leczniczych podawanych w ramach ochrony przed wirusowym zapaleniem wątroby typu B. Nie chroni ona przed zachorowaniem na zapalenia typu A, C i E oraz na inne choroby wątroby. Jest szczepionką domięśniową, nie wstrzykiwaną bezpośrednio do żył.

Szczepionka nie jest nowym preparatem. Zarejestrowana w Polsce została w roku 2000, zaś w 2011 roku usunięto z jej składu tiomersal - środek konserwujący o działaniu antyseptycznym, zawierający etylortęć.

Preparat ten wskazany jest w ramach profilaktyki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Podaje się go w serii trzech zastrzyków w czasowych odstępach zależnych od wieku pacjenta.