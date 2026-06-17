– Najbardziej dramatyczną konsekwencją stopy cukrzycowej są amputacje. Szacuje się, że każdego roku wykonuje się w Polsce około 6 tys. tzw. wysokich amputacji kończyn dolnych. To oznacza, że każdego dnia kilkunastu Polaków traci nogę z powodu powikłań cukrzycy – powiedział PAP dr Piotr Liszkowski, diabetolog.

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Amputacja nogi oznacza utratę samodzielności i niezależności

Jak podkreślił, amputacja oznacza dla wielu chorych utratę samodzielności, konieczność rezygnacji z pracy zawodowej oraz wieloletnią zależność od pomocy bliskich. – Pacjent nie traci wyłącznie kończyny, ale często także część swojej niezależności, poczucia bezpieczeństwa i aktywności społecznej. Dlatego amputacja powinna być ostatecznością, a nie pierwszym rozwiązaniem – zaznaczył.

Według specjalisty w Polsce może żyć nawet 300 tys. osób wymagających leczenia stopy cukrzycowej. Problemem pozostaje brak spójnego systemu opieki. Pacjenci często „tułają się” od jednego specjalisty do drugiego, a czas ma kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii.

Program w Szamotułach uratował 95 proc. zagrożonych kończyn

Dr Liszkowski przypomniał, że zakończony niedawno pilotaż leczenia stopy cukrzycowej w Szamotułach objął 250 pacjentów, wcześniej kwalifikowanych do amputacji. Chorzy otrzymywali kompleksową opiekę obejmującą m.in. leczenie chirurgiczne, diabetologiczne, terapię zakażeń oraz leczenie chorób współistniejących.

– Około 60 proc. pacjentów uzyskało całkowite wygojenie rany. Wysokie amputacje były konieczne jedynie u 10 pacjentów. Oznacza to skuteczność ratowania kończyn sięgającą około 95 proc. – powiedział diabetolog.

Jego zdaniem potrzebna jest sieć wyspecjalizowanych ośrodków leczenia stopy cukrzycowej, działających na wzór rozwiązań funkcjonujących od lat m.in. w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Specjalista zwrócił również uwagę, że ratowanie kończyn jest korzystne nie tylko dla pacjentów, ale także dla finansów publicznych, ponieważ koszty amputacji, rehabilitacji i późniejszej opieki są bardzo wysokie.

Ekspert poinformował także o pracach nad aplikacją Nieamputuj.pl wykorzystującą sztuczną inteligencję do wspomagania diagnostyki stopy cukrzycowej. Narzędzie analizuje zdjęcia rany wykonane przez pacjenta i pomaga ocenić, czy konieczna jest pilna konsultacja specjalistyczna. Obecnie przechodzi proces certyfikacji jako wyrób medyczny.