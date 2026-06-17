Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego nowy podatek paliwowy budzi poważne wątpliwości konstytucyjne biura legislacyjnego Sejmu.

Na czym polega zarzut podwójnego opodatkowania i ryzyko „konfiskaty majątku” w branży paliwowej.

Jakie mogą być długofalowe skutki nowej daniny dla rynku i bezpieczeństwa paliwowego kraju.

Skąd wynikają podziały w branży paliwowej i jakie stanowisko w sporze zajmuje Orlen.

Nowy podatek ma obciążyć producentów i importerów paliw, którzy osiągnęli ponadprzeciętne dochody w wyniku destabilizacji rynków energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

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Założenia nowego podatku paliwowego

Stawka nadzwyczajnego, obowiązującego tylko na ten rok podatku, miała wynieść 75 proc., ale po konsultacjach społecznych obniżono ją do 60 proc., a podstawę opodatkowania stanowić będzie nadwyżka przychodów ponad kwotę przychodów, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu marży referencyjnej. Rokiem referencyjnym będzie rok obrotowy zakończony przed 1 marca 2026 r. Marża referencyjna to średnia marża sprzedaży paliw ciekłych w 2025 r. powiększona o 20 proc.

Wpływy z nowej daniny mają zrekompensować stratę dochodów w budżecie (szacowaną na ok. 4,8 mld zł w ciągu pierwszych trzech miesięcy w efekcie pakietu osłonowego CPN – Ceny Paliwa Niżej), która powstała w wyniku obniżenia stawki podatku VAT na paliwa do 8 proc. oraz redukcji akcyzy do minimalnych poziomów unijnych. Projekt zakłada, że producenci i sprzedawcy paliw ciekłych zapłacą łącznie cztery miliardy złotych podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie podwyższonych cen paliw, z czego 3,8 mld zł w tym roku, a resztę – w 2027 r.

Niekonstytucyjny podatek paliwowy?

Projektowi ustawy nadano błyskawiczne tempo. We wtorek 16 czerwca został przyjęty przez rząd, a już 17 czerwca odbyło się pierwsze czytanie i projekt trafił pod obrady sejmowej komisji finansów i gospodarki, na której byli obecni przedstawiciele branży, którzy nie pozostawili na projekcie suchej nitki.

– Projekt ustawy działa wstecz, a takie działanie jest niezgodne z konstytucją. Możliwe jest dopuszczenie działania prawa wstecz wtedy, kiedy działa ono na korzyść strony. To nasz najpoważniejszy zarzut – alarmował dr Leszek Wiwała, prezes i dyrektor generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Krzysztof Rutkowski, przewodniczący rady nadzorczej Polskiej Grupy Paliwowej także podnosił zastrzeżenia dot. opodatkowania wstecz. – Mamy czerwiec, opodatkowanie ma być od marca – wskazał.

Na te zastrzeżenia części branży odpowiedział wiceminister finansów i gospodarki Jarosław Neneman. – Jeśli nie ma nadzwyczajnych zysków wśród przedsiębiorców importujących paliwa, to oni nie zapłacą żadnego podatku – powiedział.

Nieoczekiwanie jednak już przy rozpatrywaniu poprawek do ustawy, także biuro legislacyjne Sejmu zwróciło uwagę na wątpliwości konstytucyjne, jakie wywodzą się z przedłożonej regulacji. – Chodzi głównie o kwestię zgodności z artykułem drugim konstytucji i wywodzącą się z niego zasadą zakazu retroaktywności. W odniesieniu do podatków od zysków osiągniętych przed ew. wejściem w życie projektowanych regulacji, to ta ustawa będzie miała charakter retroaktywny – przyznał przedstawiciel biura legislacyjnego Sejmu dodając jednak, że w zależności od sprawy, w zakresie prawa daninowego TK różnie orzekał. – Zwracamy uwagę na duże wątpliwości odnośnie do zgodności z artykułem drugim. Przede wszystkim kwestia zasady zakazu retroaktywności, ale także kwestia pewności prawa zaufania obywateli czy podmiotu do państwa i stanowionego wcześniej prawa. To są wszystko zasady tzw. przyzwoitej legislacji wywołanej z artykułu drugiego konstytucji – zakończył przedstawiciel biura legislacyjnego Sejmu.

Marcin Porzucek, poseł PiS po wysłuchaniu uwag biura legislacyjnego, wskazał, że skoro ten projekt jest „tak kontrowersyjny” trzeba zastanowić się nad jego zasadnością. – My będziemy tracić tutaj czas, a biorąc pod uwagę te zastrzeżenia dot. zgodności z konstytucją musimy mieć na względzie decyzję pana prezydenta. Pytaniem jest, czy nie skończy się tak, jak wiele innych niekonstytucyjnych projektów – sugerował poseł opozycji.

Przewodniczący komisji, Janusz Cichoń, poseł KO, stwierdził jednak, że skoro projekt przeszedł przez legislatorów w KPRM, to trzeba przyjąć ich wyjaśnienia.

Zarzuty o podwójne opodatkowanie branży

Lista zarzutów była jednak dłuższa. Zdaniem Wiwały nie ma tu też równości, jeśli chodzi o ustalanie stawki podatku. – Porównajmy się chociażby do sektora bankowego – tam stawka wynosi 30 proc. My mówimy tutaj o 60 proc., czyli tutaj tej równości nie ma – dodawał Wiwała. Sugerował, że dobrze byłoby obniżyć tę stawkę do 30 proc. Oznaczałoby to jednak obniżenie wpływów z podatku o połowę. Wiwała podkreślał, też, że ten podatek nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów w CIT. – To znaczy, że jest podwójne opodatkowanie i tego nie powinno być – dodał.

Rutkowski dodał, że zaproponowane opodatkowanie na poziomie 60 proc. plus 19 proc. podatku CIT, daje już 79 proc. całego opodatkowania. – Mając na uwadze koszty, które nie są zaliczane do kosztów podatkowych, mamy de facto do czynienia z konfiskatą majątku, która jest sprzeczna z konstytucją – podkreślał Rutkowski.

Czeka nas kryzys paliwowy?

Zdaniem Wiwały nie jest tak, że ten projekt doprowadzi do zawalenia się rynku paliwowego. – Nie, nie doprowadzi, ale na pewno będzie skutkował ograniczeniem inwestycji w zieloną transformację, ale też w infrastrukturę. Na przełomie 2028-2029 r. przewidujemy potężny kryzys paliwowy wynikający z braku dostępności pojemności magazynowych i dostosowania do prawa. To nie jest tak, że ten projekt w jakiś sposób bezpośrednio wpłynie na te procesy teraz, ale dzisiaj przedsiębiorcy nie będą inwestowali w pojemności magazynowe i w budowę tych pojemności na przyszłość – alarmował dr Leszek Wiwała. Z kolei Krzysztof Rutkowski – odmiennie niż Wiwała – wskazywał, że skutkiem tej ustawy może być upadłość części firm i braki paliw. – Wszyscy importerzy paliw działają pod presją dużego zapotrzebowania na kapitał, ponieważ obrót paliwami jest niskomarżowy. Trzeba więc zgromadzić duży wolumen paliw, a to powoduje ogromne zapotrzebowanie na kapitał. Ten podatek zaś drenuje te firmy z kapitału, a firmy upadają nie dlatego, że nie mają zysków, tylko dlatego, że nie mają przepływów pieniężnych – mówił Rutkowski dodając, że projekt opiera się na wadliwej konstrukcji i jest on adresowany głównie do importerów paliw.

Zdaniem Rutkowskiego, jeżeli dopatrywać się tych nadmiarowych zysków, to należałoby ich dopatrywać się w dwóch sektorach: wydobywczym i przerobowym. – Te sektory faktycznie skorzystały, ale importerom sytuacja się pogorszyła, bo jeżeli wzrosła cena produktu, a importerzy ją kupują na giełdzie, to żeby kupić ten sam wolumen, jeżeli paliwo było po 4 zł, a jest po 6 na giełdzie, trzeba było wydać więcej pieniędzy – dodał.

Wśród przyjętych poprawek znalazła się m.in. zasada, aby przy ustalaniu wysokości przychodów do obliczania podatku uwzględnić wynik finansowy na instrumentach pochodnych. Komisja przyjęła również kilka poprawek o charakterze redakcyjnym, legislacyjnym i językowym.

Branżowe różnice zdań

Jeszcze przed komisją sejmową stanowisko wydała POPiHN. Organizacja tłumaczy, że wzrost cen na stacjach wynika z przyczyn niezależnych od przedsiębiorców – globalnego kryzysu energetycznego. – W Polsce nieuzasadnione zwiększanie cen w sytuacji obniżania podatku VAT i akcyzowego zostało uniemożliwione wprost przez Pakiet CPN i mechanizm cen maksymalnych. – Pakiet CPN spowodował wręcz, że część działalności branży paliwowej jest realizowana ze stratą – czytamy w stanowisku i jak dodano, proponowany podatek, wbrew nazwie, nie obciąża „zysków”, a różnicę przychodów. Izba wskazuje, że pominięto w nim m.in. koszty logistyczne czy wydatki inwestycyjne i dodatkowa danina może wpędzić niektóre firmy w straty finansowe.

To stanowisko zostało przedstawione w imieniu członków organizacji, a więc: Amic Polska, Anwim, Aramco Fuels Poland, BP Europe SE, Circle K Polska Sp., MOL Polska, Shell Polska oraz UNI-MOT. W tym gronie zabrakło największego gracza na polskim rynku, a więc Orlenu. Zapytaliśmy spółek o tę nieobecność, mimo że formalnie jest członkiem organizacji. Orlen wskazuje, że uczestniczył w konsultacjach publicznych projektu ustawy i w tym, przewidzianym ustawowo, trybie przedstawił swoje uwagi do proponowanych rozwiązań. „To właśnie taki model dialogu – oparty na formalnych, transparentnych procedurach i merytorycznej wymianie argumentów – uznajemy za właściwy i wyczerpujący w sprawach o tak istotnym znaczeniu dla rynku.” – czytamy w stanowisku przesłanym redakcji. Orlen w konsultacjach publicznych również wyrażał krytyczne stanowisko wobec części zapisów projektu np. w zakresie wzoru obliczeń podatku. Orlen także zapłaci najwięcej tego podatku. Ustawodawca wskazuje, że 60 proc. przychodów z tego podatku będzie pochodziło od Orlenu, a 40 proc. od pozostałych uczestników rynku.

Nieoficjalnie jednak słyszymy, że Orlen zawiesił swoją działalność w największej paliwowej, branżowej organizacji POPiHN. Jak słyszymy, Orlen od dłuższego czasu uważał, że Izba ta nie do końca reprezentuje interesy Orlenu. Grupa Orlen posiada około 65 proc. udziału w łącznym polskim rynku paliw, obejmującym sprzedaż hurtową i detaliczną. W samym segmencie detalicznym (sprzedaż na stacjach) udział rynkowy koncernu wynosi około 35 proc.