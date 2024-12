Rekordowy budżet wojskowy Rosji. Władimir Putin tnie wydatki socjalne

Za wojnę Władimira Putina zapłacą emeryci, największy elektorat prezydenta Rosji

Skąd, przy spadających dochodach z podatków, handlu zagranicznego itp. Kreml weźmie tak wielkie pieniądze na wojnę? Zapłacą za nią najbiedniejsi Rosjanie – emeryci, rodziny wielodzietne, samotne matki, dzieci, pacjenci szpitali.

Pozycja „polityka społeczna”, obejmująca wydatki na emerytury i świadczenia socjalne, zmniejszy się o 16 proc. Pod nóż pójdzie też szereg kluczowych projektów rozwoju opieki zdrowotnej: federalny projekt „Walka z rakiem” straci 5,1 proc. środków, federalny projekt „Walka z chorobami układu krążenia ” - połowę, a projekt „Rozwój infrastruktury opieki zdrowotnej” będzie uboższy o jedną trzecią.



Wydatki budżetu na oświatę pozostaną praktycznie niezmienione, co przy wysokiej inflacji oznacza ich realny spadek. Za to finansowanie propagandowych mediów państwowych osiągnie rekordowy poziom: otrzymają one 137,2 mld rubli (5,2 mld zł) – o 13 proc. więcej niż w 2024 roku.

Oprócz bezpośrednich wydatków wojskowych rząd przeznaczy kolejne 3,459 bln rubli (130 mld zł) na pozycję „bezpieczeństwo narodowe”, która obejmuje budżety policji, Gwardii Narodowej, Komitetu Śledczego, FSB i innych organów ścigania. W sumie armia i siły bezpieczeństwa „pochłoną” 40 proc. budżetu federalnego, czyli 16,9 bln rubli (640 mld zł).

Budżet Rosji: Wzrosną podatki, pojawia się kreatywna księgowość

Wbrew wszelkim oznakom rynkowym Kreml zapisał w budżecie wzrost wpływów z podatków (już podniósł je do 40 proc. od największych koncernów jak Rosneft czy Transnieft, co skutkuje brakiem inwestycji). Deficyt budżetowy, według planu Kremla, powinien zatem zmniejszyć się z 3,3 bln rubli w tym roku do 1,2 bln rubli w roku przyszłym (ze 130 mld zł do 46 mld).