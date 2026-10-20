We wtorek 20 października sąd w Królewcu nakazał oddziałowi austriackiej grupy Raiffeisen Bank International (RBI) zapłatę 342 mln euro (1,49 mld zł) kary na rzecz rosyjskiej firmy powiązanej z austriacką grupą Strabag.

Reklama Reklama

O decyzji sądu poinformował Raiffeisen Bank International. „Kara jest związana z nakazem postępowania sądowego w innych jurysdykcjach (anti-suit injunction) uzyskanym przez firmę Rasperia (...). Decyzja ta była oczekiwaną ⁠konsekwencją pozwu o odszkodowanie wniesionego przez RBI” – czytamy w komunikacie austriackiego banku, cytowanym przez agencję Reutera.

Rosyjski Raiffeisenbank odmówił komentarza. Rasperia nie odpowiedziała na zapytanie Reutera.

Sąd w Wiedniu wspiera Raiffeisen

Sąd Arbitrażowy w Królewcu na zamkniętym posiedzeniu we wtorek rozpatrzył wniosek rosyjskiej firmy MKAO Rasperia Trading Limited przeciwko 10 pozwanym, w tym Raiffeisen-Holding Niederosterreich-Wien, Raiffeisenbank, Raiffeisen Bank International AG, STRABAG SE o nałożenie kary sądowej za naruszenie zakazu prowadzenia postępowania sądowego poza granicami Federacji Rosyjskiej. W materiałach na stronie internetowej sądu czytamy, że sędzia wydała orzeczenie w pełni uwzględniające wniosek Rasperii.

Pomimo zakazu, nałożonego przez rosyjski sąd, RBI złożyło pozew o odszkodowanie w Sądzie Krajowym w Wiedniu przeciwko Rasperii, a we wrześniu 2026 r. sąd nakazał Rasperii wypłacenie grupie RBI 3,15 miliarda euro.

Foto: PAP

O co w tym sporze chodzi? RBI domagało się w Wiedniu odszkodowania za szkody poniesione w związku z pozwem Rasperii w Rosji. Na mocy orzeczenia rosyjskiego sądu w 2025 roku bank centralny obciążył rachunek korespondencyjny Raiffeisenbanku na rzecz Rasperia równowartością 2 mld euro z tytułu przegranego pozwu jako rekompensatę za ⁠zerwaną przez austriacki bank transakcję.

Zakup akcji Strabag i naciski z Waszyngtonu

W 2023 r. Raiffeisenbank chciał kupić za 1,5 mld euro udziały w austriackim koncernie budowlanym Strabag od spółki Rasperia, należącej wówczas do rosyjskiego biznesmena Olega Deripaski – objętego sankcjami Zachodu, w tym Unii Europejskiej. W maju 2024 r. RBI zrezygnowało z zakupu akcji Strabag pod naciskiem Waszyngtonu, a Rasperia zwróciła się do rosyjskiego sądu z żądaniem odszkodowania.

Austriacki bank był krytykowany przez część opinii publicznej za niewycofanie się z rosyjskiego rynku po inwazji Rosji na Ukrainę, teraz nie może już opuścić Rosji bez straty rosyjskich aktywów. Ta kara nie byłaby do wyegzekwowania w Rosji, gdyby bank nie był tam obecny. Teraz w wyniku sądowej egzekucji może stracić cały zarobiony w Rosji zysk.