Od uruchomienia programu gwarancji w 2013 r. BGK udzielił tego rodzaju wsparcia dla 380 tys. polskich firm. Bank właśnie podpisał umowę numer milion. Łączna wartość zabezpieczonego finansowania osiągnęła 597,5 mld zł, w tym wartość samych gwarancji to 384 mld zł.

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– Dla mikro i małych przedsiębiorstw gwarancje pełnią funkcję ułatwienia dostępu do kredytu, co widać zwłaszcza w sektorze usług, największym beneficjencie pod względem liczby udzielonych gwarancji – powiedziała na konferencji Marta Postuła, pierwsza wiceprezes BGK.

– Z kolei średnie przedsiębiorstwa zyskują narzędzia pozwalające m.in. zwiększać skalę działalności, a umiejętność zwiększania skali produkcji jest dziś jednym z największych wyzwań polskiej i globalnej gospodarki – dodała.

BGK skupi się na gwarancjach dla projektów dual-use

W 2013 r. oferta BGK obejmowała jeden produkt gwarancyjny dostępny w 13 komercyjnych bankach. Dziś to już osiem instrumentów, udzielanych za pośrednictwem 22 banków komercyjnych i 391 banków spółdzielczych.

Z gwarancji korzystają głównie firmy usługowe (36 proc.) i handlowe (32 proc.). Bank przekazał, że będzie obecnie dostosowywał ofertę gwarancji „do tego, co się dzieje w kraju” i będzie skupiał się na wsparciu sektora defence i dual-use.

– Te gwarancje uzupełnią system wspierania zakupów związanych z bezpieczeństwem przez firmy w Polsce – wskazała Postuła.