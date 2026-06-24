W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Polska kupuje okręty podwodne od Szwecji

Polska i Szwecja finalizują umowę na zakup trzech nowoczesnych okrętów podwodnych A26 dla Marynarki Wojennej. Pierwsza jednostka ma zostać zwodowana w 2030 r., a do służby wejść dwa lata później. Kontrakt obejmuje również szeroką współpracę przemysłową pomiędzy Saabem a Polską Grupą Zbrojeniową. Trwają rozmowy dotyczące utworzenia wspólnej spółki zajmującej się obsługą okrętów oraz rozwojem technologii morskich, w tym dronów podwodnych i torped.

Biznes uruchamia program Polska Przedsiębiorcza

Think tank The Company zaprezentował inicjatywę „Polska Przedsiębiorcza”, której celem jest poprawa konkurencyjności polskich firm i odbudowa przedsiębiorczych postaw wśród młodych Polaków. Organizatorzy chcą promować rozwiązania wspierające inwestycje, ograniczające biurokrację oraz zwiększające atrakcyjność prowadzenia działalności gospodarczej. W projekt zaangażowali się znani przedsiębiorcy, m.in. Rafał Brzoska i Michał Sołowow.

Czytaj więcej Biznes Biznes rusza z kampanią „Polska Przedsiębiorcza”. Cel: przywrócić etos Tylko 3 proc. młodych Polaków chce zakładać własne firmy. To jeden z najniższych wskaźników na świecie i problem dla gospodarki, którą napędza bizn...

Cyfrowe euro coraz bliżej realizacji

Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego poparła projekt stworzenia cyfrowego euro. Decyzja otwiera drogę do negocjacji z państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Europejski Bank Centralny zakłada, że nowa forma waluty mogłaby zostać wdrożona do 2029 r.. Zwolennicy projektu podkreślają, że cyfrowe euro ma zwiększyć niezależność finansową Europy i usprawnić płatności elektroniczne.

Niemcy szykują reformę emerytalną

Kanclerz Friedrich Merz przedstawił założenia reformy niemieckiego systemu emerytalnego. Propozycje obejmują stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego do 70 lat, likwidację emerytur stażowych oraz obowiązek inwestowania części składek na rynku kapitałowym. Rząd liczy, że zmiany pozwolą ustabilizować finanse publiczne i dostosować system do wyzwań demograficznych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.