Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rekordowo mało młodych Polaków chce zakładać firmy.

Jak przedsiębiorcy chcą odwrócić ten trend.

Dlaczego potrzebujemy nowego modelu rozwoju naszej gospodarki.

Jak wygląda mapa drogowa programu "Polska Przedsiębiorcza".

Przedsiębiorcy w Polsce to 2,8 mln firm, które wytwarzają około 75 proc. polskiego PKB i zapewniają ponad 10 mln miejsc pracy. To oni inwestują, tworzą innowacje, płacą podatki i budują bezpieczeństwo gospodarcze kraju. I właśnie dlatego Think Tank The Company ogłosił we wtorek w Warszawie program „Polska Przedsiębiorcza”, czyli inicjatywę przedsiębiorców, której celem jest odbudowa etosu przedsiębiorczości, zwiększenie konkurencyjności polskich firm oraz stworzenie trwałego partnerstwa między biznesem a państwem.

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Program „Polska Przedsiębiorcza” koncentruje się wokół czterech strategicznych wyzwań. To: Przedsiębiorczość – etos i aspiracje; Internacjonalizacja polskich marek; Energia i konkurencyjność; Produktywność i Polska przyszłości.

Potrzeba nowego modelu rozwoju

– W ciągu jednego pokolenia staliśmy się szóstą co do wielkości gospodarką Unii Europejskiej. Powstały miliony miejsc pracy, a setki tysięcy rodzin awansowały do klasy średniej. Jednak model rozwoju oparty na niskich kosztach pracy i nadrabianiu dystansu do bogatszych państw Europy, który działał przez 37 lat, powoli się wyczerpuje. Trzeba napisać nowy – mówił Adam Malinowski, dyrektor generalny Think Tanku The Company.

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Wskazywał, że coraz mniej młodych ludzi chce zakładać własne firmy. Przywołał wyniki badania Global Entrepreneurship Monitor, z których wynika, że własne przedsiębiorstwo planuje założyć zaledwie 3 proc. młodych Polaków. To jeden z najniższych wyników na świecie i najniższy wynik dla Polski od początku prowadzenia badania. Pod względem przedsiębiorczych aspiracji znajdujemy się dziś wśród państw o najsłabszych wynikach. – To nie jest jedynie problem przedsiębiorców. To wyzwanie dla całego państwa. Jeżeli kolejne pokolenia będą coraz rzadziej wybierać przedsiębiorczość, Polska utraci jeden z najważniejszych motorów wzrostu gospodarczego – przekonywał Adam Malinowski.

– Polska jest jednym z niewielu krajów świata, gdzie więcej firm się zamyka niż otwiera. Tylko 3 proc. młodych Polaków chce zakładać własne firmy. To nie jest problem jednej branży czy jednego środowiska. To pytanie o przyszłość naszego państwa – mówił też Rafał Brzoska, przedsiębiorca, przewodniczący Rady Think Tanku The Company i współtwórca utworzonej przy nim Rady Biznesu. – Każda złotówka wydana na ochronę zdrowia, edukację, infrastrukturę czy bezpieczeństwo pochodzi z gospodarki i z pracy przedsiębiorców. Potrzebujemy dziś nowego porozumienia między biznesem a państwem oraz strategii wspierania przedsiębiorczości i ekspansji polskich firm – dodał.

The Company przekonuje, że program „Polska Przedsiębiorcza” nie jest wyłącznie programem gospodarczym. – To wybór modelu rozwoju: przedsiębiorczości opartej na tworzeniu wartości, a nie na jej optymalizowaniu. Na budowaniu firm, które zostają w Polsce i tutaj inwestują. Na traktowaniu sukcesu nie jako powodu do podejrzliwości, ale jako dowodu, że warto podejmować ryzyko i rozwijać ambitne przedsięwzięcia – tłumaczy.

„Polska Przedsiębiorcza” obejmuje nie tylko największe firmy. Do programu zaproszono też mały i średni biznes. – W biznesie nikt nie startuje z pozycji lidera rynku. Każda wielka firma była kiedyś małym przedsięwzięciem, bez skali, bez zaplecza, ale z ambicją i gotowością do podejmowania ryzyka. Sami przeszliśmy tę drogę i wiemy, jak ważne jest stabilne otoczenie regulacyjne oraz realny wpływ przedsiębiorców na kierunek zmian. Silna gospodarka zaczyna się od silnych firm, od małych przedsiębiorstw po globalnych liderów – tłumaczył Michał Sołowow, przedsiębiorca, przewodniczący Rady Biznesu Think Tanku The Company.

Mapa drogowa „Polski Przedsiębiorczej”

W czasie wtorkowej konferencji inaugurującej program „Polska Przedsiębiorcza” członkowie The Company podpisali dokument „Mapa Drogowa Polski Przedsiębiorczej”. Zapisali w nim swoje najważniejsze zadania na najbliższe 18 miesięcy.

The Company zapowiedziało więc prowadzenie długofalowej kampanii, która ma przywrócić znaczenie etosowi przedsiębiorczości i przedstawiać prowadzenie firmy jako realną drogę do awansu, niezależności i sprawczości. Podstawą kampanii będą autentyczne historie polskich przedsiębiorców, a nie abstrakcyjne deklaracje.

Think Tank będzie też wspierać ekspansję polskich marek, uzupełniając działania instytucji i organizacji zajmujących się promocją eksportu. – Chcemy współpracować z innymi organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców, aby wspólnie stworzyć nowoczesną definicję marki „Made in Poland” i określić wartości, z którymi powinna być kojarzona na rynkach światowych – zapowiada The Company.

Zauważa, że problemem polskich firm, bijącym w ich konkurencyjność i konkurencyjność naszej gospodarki są ceny energii. Polskie firmy płacą za energię elektryczną jedne z najwyższych cen w Unii Europejskiej, szczególnie w sektorach przemysłowych. Według przywoływanych danych są one o około 50 proc. wyższe niż w Niemczech, a w porównaniu z Francją – nawet kilkakrotnie wyższe. The Company stawia więc energetykę i konkurencyjność wysoko na agendzie gospodarczej. Zapowiada działanie na rzecz taniej, stabilnej energii, w tym przygotowanie warunków umożliwiających rozwój pierwszych polskich projektów SMR.

Priorytetem The Company będzie też działanie na rzecz rozwiązań, które zwiększają inwestycje i tempo rozwoju polskich firm: upowszechnienie CIT estońskiego, skrócenie procesu inwestycyjnego i uzyskiwania zezwoleń, lepsze połączenie nauki, technologii i biznesu oraz dokończenie rozpoczętego procesu deregulacji (projekt SprawdzaMy). – Mniej zbędnych formalności i szybsze decyzje oznaczają więcej czasu, kapitału i energii na inwestycje oraz tworzenie wartości – przekonuje The Company.