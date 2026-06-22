Dała nam przestrzeń na więcej rozmów o prawdziwej integracji kwestii zrównoważonego rozwoju ze strategią spółki i korzyści z tego płynących. Już w najbliższy wtorek na webinarze #Audittalks przy kawie porozmawiamy o roli CFO integracji kwestii ESG ze strategia spółki. Pokażemy trzy perspektywy: rady nadzorczej, instytucji finansowej, dyrektora finansowego.

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Na webinarze skupimy się na trzech głównych obszarach integracji ESG z procesami operacyjnymi, które mogą być w obszarze zainteresowania dyrektorów finansowych, czyli:

· strategii biznesowej,

· pozyskiwaniu tańszego finansowania,

· zarzadzaniu danymi.

Są to elementy przekładające się na budowanie długoterminowej wiarygodności i odporności organizacji.

Czas na działanie

W oczekiwaniu na ostateczny kształt uproszczonych standardów raportowania (ESRS) oraz standardów proponowanych dla spółek nie mających obowiązku raportowania (VS) mamy przestrzeń na dyskusję, o tym jak kwestie zrównoważonego rozwoju wykorzystać do budowy odporności i konkurencyjności. Ważne, aby w dyskusji publicznej, mniej straszyć i narzekać, a więcej rozmawiać o korzyściach i budowaniu konkurencyjności polskich firm. To czas na budowanie odporności poprzez zarządzanie ryzykami niefinansowymi i identyfikowanie szans, nie na potrzeby raportowania, ale właśnie na potrzeby sprostania wyzwaniom: rynkowym, regulacyjnymi i geopolitycznym.

Strategia a wiarygodność dla interesariuszy

Wraz ze wzrostem rozumienia czym są kwestie zrównoważonego rozwoju, spółki coraz częściej odchodzą od budowania dwóch oddzielnie funkcjonujących w organizacji strategii: tej biznesowej i ESG. Podstawą budowania strategii stają się oczekiwania interesariuszy: głównie klientów, pracowników i instytucji finansowych oraz ryzyka zidentyfikowane w łańcuchach wartości. Punktem wyjścia do określenia celów są m.in. już prowadzone działania i ich intensyfikacja.

Podstawowa różnica w aktualnym podejściu do ESG a działalnością CSRową jest to, że w ESG zastanawiamy się w jaki sposób wypracowywać zysk z uwzględnieniem naszego wpływu na środowisko i ludzi oraz ryzyka jakie generuje to dla organizacji. W działalności CSRowej, bardzo często dobroczynnej, zastawiamy się jak procent tego wypracowanego zysku wydać na wsparcie ważnych społecznie inicjatyw.

Obie kwestie są ważne, z tym że w relacjach z klientami, pracownikami i instytucjami finansowymi naszą wiarygodność i odporność będą budowały działania w tym pierwszym obszarze. One też będą podstawą naszej strategii biznesowej.

Dialog z interesariuszami

W trakcie dyskusji na webinarze porozmawiamy o tym w jaki sposób dyrektor finansowy powinien komunikować się z radą nadzorczą, jakie perspektywy czasowe uwzględniać nie tylko w deklaracjach, które często widzimy, ale i w działaniach, które nie zawsze mają swoje potwierdzenie w planach finansowych. Kolejną kwestią jaką poruszymy to jak instytucje finansowe analizują strategie spółek, aby zweryfikować ich wiarygodność.

Kluczowa, w tym wszystkim jest rola dyrektora finansowego, bo mówiąc wprost bez budżetu i odpowiedniej organizacji procesów nie da się realizować żadnych projektów.

Wiarygodność danych i procesów

Firmy, które mają uporządkowane procesy i zastanowią się nad integracją systemów kontroli wewnętrznej, ustalą jak będą zarządzać ryzykami ESG, mogą mieć łatwiejszy dostęp do finansowania, mniej biurokracji przy przekazywaniu danych. Rzetelne dane zarówno te finansowe jak i niefinansowe to podstawa budowania wiarygodności.

Spółki już teraz podejmują dużo działań w obszarach środowiskowym, społecznym i praktyk biznesowych tylko, że nie zawsze nazywają je ESG. I dobrze, bo docelowo za kilka lat ten skrót zniknie z naszych słowników. Pozostaną procesy biznesowe, których integralną częścią będą kwestie zrównoważonego rozwoju.

Brak danych i uporządkowanych procesów może spowodować ograniczenie dostępu do finansowania, lub obniżenie ratingu. Może też powodować marnotrawienie zasobów wewnątrz organizacji, w wyniku działań ad hoc, czy dodawania pracownikom zdań w miejsce przemyśleń jak dany proces zmodyfikować.

Procesy należytej staranności w łańcuch wartości

Proces należytej staranności w łańcuch wartości to nic innego jak odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Znajomość naszych łańcuchów wartości to podstawa, dla wszystkich firm, bo dzięki temu wiemy czy w wyniku zawirowań geopolitycznych zaraz nie będziemy odcięci od dostawy, czy może jeśli jesteśmy dostawcą duże firmy, objętej regulacjami w zakresie obowiązkowego stosowania należytej staranności (np. EUDR, CSDDD) za chwile nie zostanie nam wypowiedziana umów lub w najlepszym razie będziemy musieli podejmować działania ad hoc, które zawsze więcej kosztują, od tych zaplanowanych i systematycznie wdrażanych.

Kryzysy reputacyjne będące wynikiem zdarzeń w łańcuchu wartości, i brak wykazania odpowiednych procesów należytej staranności mogą odciąć nas od finansowania czy wpłynąć na wartość akcji, a to już wyzwanie dla dyrektora finansowego

Znajomość łańcuchów wartości to również znajomość ryzyk klimatycznych i tych z obszaru praw człowieka jakie w nich występują. Wpływa to na adekwatność podejmowanych działań, a w konsekwencji przekłada się na efektywność i skuteczność naszych procesów.

Odpowiedzialny ład organizacyjny

Rola dyrektora finansowego, ale i całego ładu organizacyjnego, czyli odpowiedniego podziału ról i odpowiedzialności jest kluczowa. Bez odpowiedniego podziału ról i odpowiedzialności, trudno znaleźć właścicieli ryzyk, bez określenia właścicieli ryzyk trudno zaplanować jak je ograniczać, a to z kolei powoduje brak możliwości rozliczalności.

Reasumując, wyzwań związanych z kwestiami zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności biznesowej jest dużo. Firmy mogą dowolnie kształtować swoje modele ładu organizacyjnego, jednak bez względu na to jak procesy będą zorganizowane wcześniej czy później zaangażowanie dyrektora finansowego będzie niezbędne. O tym różnych modelach i zakresach tego zaangażowania będziemy rozmawiać 23.06.2026 r. w trakcie #Audittalks przy kawie.

#Audittalks przy kawie

#Audittalks przy kawie to cykliczne webinary prowadzone od 2021 r., łączące tematykę ESG z tematyka audytu i finansów. Organizatorem webinarów jest Arete Audit, firma doradczo-szkoleniowa, która łączy twardą wiedzę audytorską z wymogami zrównoważonego rozwoju, kompleksowo wspieram zarządy, działy ESG i audytorów.

Audittalks przy kawie został uznany za dobrą praktykę przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach publikowanych już od 19 lat raportów: Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2025. Webinary organizowane są bezpłatnie, a ich nagrania publikowane są na platformie e-learningowej https://aretelearningplatform.com/

Link do rejestracji: #Audittalks przy kawie, 23.06.2026 r. godz. 10:00-11.40 Rola CFO w integracji kwestii ESG ze strategią firmy – trzy perspektywy, 2CPE

Olga Petelczyc CEO, Arete Audit

Partnerami medialnymi są „Rzeczpospolita” i rp.pl