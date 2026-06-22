W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Polski biznes liczy na kontrakty przy odbudowie Ukrainy

Polskie przedsiębiorstwa coraz aktywniej przygotowują się do udziału w przyszłej odbudowie Ukrainy. Jak pisze Aleksandra Ptak-Iglewska, największe nadzieje wiążą z tym firmy z branż budowlanej, energetycznej, paliwowej i rolnej. Impulsem ma być konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Eksperci podkreślają jednak, że skala przyszłych inwestycji zależy przede wszystkim od sytuacji bezpieczeństwa. Dopiero trwałe zawieszenie broni lub zakończenie wojny umożliwi uruchomienie wielomiliardowych projektów infrastrukturalnych. O kontrakty konkurują już nie tylko polskie firmy, ale także przedsiębiorstwa z całego świata, które zakładają spółki i przygotowują się do wejścia na ukraiński rynek.

USA i Iran rozpoczęły negocjacje pokojowe

W Szwajcarii rozpoczęły się rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem dotyczące finalnego porozumienia pokojowego. Pierwszy dzień negocjacji dotyczył m.in. odmrożenia irańskich aktywów oraz zniesienia sankcji na eksport ropy naftowej. Atmosfera przed rozmowami była napięta. Iran po izraelskich nalotach w Libanie zapowiedział ponowne zamknięcie Cieśniny Ormuz, jednak ostatecznie delegacja Teheranu pojawiła się przy stole negocjacyjnym. Według amerykańskich władz kluczowy szlak transportowy pozostaje otwarty dzięki ochronie zapewnianej przez amerykańską marynarkę wojenną. Choć rozpoczęcie negocjacji zwiększa szanse na stabilizację sytuacji na Bliskim Wschodzie, ryzyko ponownej eskalacji konfliktu nadal pozostaje istotnym czynnikiem dla globalnych rynków energii.

Bruksela przygotowuje cła na chińskie auta hybrydowe

Unia Europejska rozważa kolejny krok w sporze handlowym z Chinami. Według niemieckiego „Handelsblatt” Komisja Europejska przygotowuje cła wyrównawcze na chińskie samochody hybrydowe produkowane przez koncerny takie jak BYD, Chery czy SAIC. Nowe regulacje mają ograniczyć rosnącą dominację chińskich producentów na europejskim rynku motoryzacyjnym. Równolegle Bruksela pracuje nad przepisami wymuszającymi większą dywersyfikację dostaw kluczowych surowców i komponentów. Pekin już szykuje odpowiedź. Według doniesień medialnych Chiny zaostrzają kontrolę eksportu metali ziem rzadkich, w tym indu wykorzystywanego w produkcji półprzewodników i nowoczesnej elektroniki.

Porsche i BMW szykują programy oszczędnościowe

Niemiecki sektor motoryzacyjny znajduje się pod coraz większą presją. Porsche prowadzi rozmowy z pracownikami dotyczące restrukturyzacji, która może objąć około 2 tys. miejsc pracy w Niemczech. Także BMW przygotowuje plan poprawy efektywności operacyjnej. Szczegóły programu mają zostać przedstawione jeszcze w czerwcu. Powodem działań są słabsza koniunktura na rynku motoryzacyjnym, rosnąca konkurencja ze strony Chin oraz konieczność finansowania kosztownej transformacji technologicznej.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.