W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Firmy nie chcą przymusowej elektryfikacji flot

Unijny plan odejścia od samochodów spalinowych napotyka coraz większy opór. Podczas posiedzenia Rady UE ds. Transportu grupa państw, w tym Polska, zablokowała projekt tzw. zazieleniania flot, który miał zachęcać przedsiębiorstwa do szybszego zakupu samochodów elektrycznych. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej oraz leasingowej wskazują, że cele emisyjne wyznaczone przez Unię Europejską są trudne do realizacji. Głównymi problemami pozostają wysokie koszty zakupu aut elektrycznych, szybki spadek ich wartości rezydualnej oraz niewystarczająco rozwinięta infrastruktura ładowania. Eksperci podkreślają, że bez poprawy warunków ekonomicznych przedsiębiorcy nadal będą wybierać pojazdy spalinowe, zwłaszcza w sektorach wymagających intensywnej eksploatacji samochodów.

Polacy negatywnie oceniają własne finanse

Z najnowszego raportu IQS wynika, że negatywne oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych ponownie przeważają nad pozytywnymi. Największy pesymizm widoczny jest wśród starszych pokoleń, podczas gdy młodsi Polacy wykazują większy optymizm dotyczący przyszłości. Najczęściej ograniczane wydatki dotyczą jedzenia poza domem, alkoholu oraz podróży. Szczególnie niepokojące są dane dotyczące pokolenia Y. Aż 58 proc. osób urodzonych w latach 1981–1996 deklaruje, że często lub okresowo brakuje im pieniędzy przed końcem miesiąca. Ekonomiści ostrzegają, że utrzymujące się obawy konsumentów mogą ograniczać wydatki gospodarstw domowych, co przełoży się na wolniejszy wzrost konsumpcji i całej gospodarki.

BGK inwestuje w ElevenLabs i rozwój polskiej sztucznej inteligencji

Spółka Vinci należąca do Grupy BGK zainwestowała 11 mln dol. w ElevenLabs – jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich firm rozwijających technologie sztucznej inteligencji. Celem inwestycji jest wsparcie budowy AI Lab Poland, czyli krajowego centrum rozwoju technologii AI. Współzałożyciel i prezes ElevenLabs Mati Staniszewski podkreślił, że sukcesem projektu byłoby powstanie w Polsce firm technologicznych o wartości przekraczającej 100 mld dol.. Inwestycja wpisuje się w szersze działania mające zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki w obszarze sztucznej inteligencji i nowych technologii.

G7 chce ograniczyć zależność od Chin

Przywódcy państw G7 uzgodnili intensyfikację współpracy w zakresie dostępu do surowców krytycznych. Celem jest zmniejszenie uzależnienia od dostaw metali ziem rzadkich z Chin do maksymalnie 60 proc. do 2030 r. Decyzja ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego państw rozwiniętych. Metale ziem rzadkich są niezbędne do produkcji baterii, samochodów elektrycznych, półprzewodników, technologii wojskowych oraz infrastruktury energetycznej. Rosnące napięcia handlowe pomiędzy Zachodem a Chinami sprawiają, że dywersyfikacja dostaw staje się jednym z najważniejszych wyzwań gospodarczych najbliższych lat.

Czytaj więcej Polityka Donald Trump na szczycie G7: To ja jestem szefem Przywódcy państw G7 zakończyli szczyt w francuskim Évian-les-Bains wspólną deklaracją poparcia dla Ukrainy oraz zapowiedzią nowych sankcji wobec Ro...

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.