W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Setki milionów kar dla zbrojeniówki

Polskie firmy zbrojeniowe znalazły się pod presją kar umownych. W latach 2022–2025 Agencja Uzbrojenia naliczyła ponad 420 mln zł kar, z czego zdecydowana większość dotyczyła krajowych spółek, głównie z grupy PGZ. Eksperci zwracają uwagę na nierówne traktowanie dostawców. Zagraniczne firmy, zwłaszcza w ramach programu Foreign Military Sales, nie podlegają podobnym sankcjom za opóźnienia. Problem kar wpisuje się w szerszą dyskusję o reformie systemu zakupów uzbrojenia. Branża wskazuje, że obecne zasady mogą ograniczać konkurencyjność polskich firm i ich rozwój.

Boeing wraca na szczyt

Po latach kryzysu amerykański Boeing odzyskuje pozycję lidera rynku lotniczego. Po problemach z modelem 737 MAX firma ponownie wyprzedziła Airbusa pod względem liczby dostarczonych samolotów. Powrót Boeinga to nie tylko efekt jego działań naprawczych, ale także problemów europejskiego konkurenta. Airbus zmaga się z ograniczoną dostępnością silników i problemami w łańcuchach dostaw. Eksperci podkreślają, że rywalizacja gigantów lotniczych będzie w najbliższych miesiącach uzależniona także od sytuacji geopolitycznej i kosztów podzespołów.

Wyższe cła na stal coraz bliżej

Unia Europejska pracuje nad zaostrzeniem polityki handlowej wobec importu stali. Wstępne porozumienie zakłada ograniczenie bezcłowych kontyngentów oraz podniesienie ceł nawet do 50 proc. dla importu przekraczającego limity. Celem jest ochrona europejskich producentów przed napływem taniej stali z Chin, Indii czy Rosji. Nowe regulacje mogą jednak wpłynąć na ceny w przemyśle i zwiększyć koszty produkcji w wielu sektorach. To kolejny przykład rosnącego znaczenia polityki handlowej i protekcjonizmu w globalnej gospodarce.

Zwrot na rynku funduszy inwestycyjnych

Marzec okazał się jednym z najtrudniejszych miesięcy dla rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Inwestorzy wycofali ponad 7 mld zł, głównie z funduszy dłużnych. Spadki cen obligacji uderzyły w najpopularniejsze produkty inwestycyjne, co wywołało falę umorzeń. Jednocześnie część inwestorów wykorzystała przecenę do zakupów, co widać w dodatnich wynikach sprzedaży części funduszy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.