To istotny krok w umacnianiu relacji gospodarczych między Tajwanem a Polską – podkreśla TEEMA.

Inwestycje TEEMA w Polsce: miliardy dolarów i tysiące miejsc pracy

TEEMA reprezentuje ponad 3 000 tajwańskich firm i wskazało Polskę jako strategiczny kierunek inwestycyjny w Europie. Organizacja rekomenduje inwestycje w kluczowe sektory, w tym pojazdy elektryczne, sztuczną inteligencję (w szczególności serwery AI) oraz technologie zaawansowane.

Planowany Park Technologiczny TEEMA ma na celu zacieśnienie współpracy między innowacyjnymi firmami z Tajwanu i Polski, stworzenie sprzyjającego ekosystemu oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych technologii w regionie – informuje PAIH w komunikacie w mediach społecznościowych.

TEEMA wskazuje, że projekt ten może przyciągnąć inwestycje warte miliardy dolarów, objąć powierzchnię co najmniej 150 hektarów i stworzyć dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

Z kolei Polsko-Tajwańska Izba Przemysłowo-Handlowa podkreśla, że projekt zakłada stworzenie nowoczesnego hubu przemysłowego wspierającego inwestycje high-tech, transfer technologii oraz integrację europejskich i azjatyckich łańcuchów dostaw. Inwestycja ma stworzyć tysiące nowych miejsc pracy.

Gdzie powstanie park technologiczny TEEMA w Polsce

Nie wiadomo jednak, gdzie konkretnie ma powstać nowy polsko-tajwański hub.

Już jeden taki park technologiczny ma powstać pod Poznaniem, gdzie planowany jest CLIP Technology & Industrial Ecosystem. CLIP Group S.A., największy mega-hub logistyczno-produkcyjny w Polsce, podpisała w listopadzie 2025 r. list intencyjny inaugurujący prace nad tym projektem wspólnie z Tajwańsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową (TAIPO).

Kompleks zlokalizowany w okolicach Poznania ma stanowić centrum rozwoju oraz inwestycji tajwańskich firm w Europie. Powstaną tam tysiące bezpośrednich miejsc pracy. CLIP Group oferuje 1 500 hektarów atrakcyjnie położonego terenu inwestycyjnego.