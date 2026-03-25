W środę 25 marca ukraińskie siły zbrojne zaatakowały stocznię w Wyborgu podczas nocnego ataku w obwodzie leningradzkim. W stoczni trafiony został m.in. okręt patrolu granicznego FSB projektu 23550 – lodołamacz „Purga”. Okręt przechylił się na jedną burtę i tylko oparcie o inną jednostkę utrzymuje go na wodzie.

Od ataku Rosji na Ukrainie ponad cztery lata temu, co skutkowało m.in. zerwaniem kontraktów na budowę wyspecjalizowanych jednostek dla rosyjskiej floty przez stocznie z Korei Płd., stocznia w Wyborgu stała się miejscem realizacji zamówień rosyjskiej floty i resortów siłowych.

Od 2023 r. wojskowy lodołamacz „Dzierżyński” jest budowany w stoczni w Wyborgu dla FSB. Ma on stać się czwartym okrętem projektu 23550, dołączając do jednostek: „Iwan Papanin”, „Nikołaj Zubow” i „Purga”. FSB zamówiła również ten ostatni okręt w stoczni w Wyborgu za 18 mld rubli (820 mln zł). Źródło gazety RBK bliskie Zjednoczonej Korporacji Budowy Okrętów, będącej częścią stoczni, oszacowało koszt budowy „Dzierżyńskiego” na 25 mld rubli (dziś to 1,14 mld zł).

„The Moscow Times” przypomina, że w 2022 r. Gieorgij Połtawczenko, szef stoczni, stwierdził, że lodołamacz „Purga” jest „niezawodnie wyposażony zarówno w zdolności obronne, jak i ofensywne”. „To zębaty lodołamacz o rozbudowanym potencjale, z własną flotą śmigłowców” – podkreślał.

Lodołamacze projektu 23550 to wielofunkcyjne okręty wojenne klasy lodowej, zdolne do operowania w Arktyce, przenoszenia uzbrojenia oraz wykonywania misji patrolowych i bojowych. Mogą między innymi atakować cele morskie, nadbrzeżne i powietrzne, a także eskortować i holować zatrzymane jednostki do portu. Torują one drogę w paku lodowym m.in. gazowcom LNG z arktycznych zakładów Novateku.

W nocy 25 marca ukraińskie drony zaatakowały również port morski Ust-Ługa. Wybuchły pożary. Ust-Ługa to największy port Rosji nad Morzem Bałtyckim i drugi co do wielkości w kraju. Według Reutersa, w 2025 r. eksportowano przez terminal w Ust-Łudze około 700 tys. baryłek ropy dziennie.

„Podczas wspólnej operacji Siły Obronne Ukrainy zaatakowały zakład NOVATEK-Ust-Ługa w obwodzie leningradzkim Federacji Rosyjskiej. Według wstępnych informacji uszkodzeniu uległa baza zbiorników i dźwigi do rozładunku i załadunku ropy naftowej i produktów naftowych. Na terenie obiektu wybuchł pożar” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego Ukrainy, cytowanym przez agencję Unian.

Rafineria w Ust-Łudze jest ważnym elementem rosyjskiej infrastruktury energetycznej. Przetwarza stabilny kondensat gazowy, produkt uboczny produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej, a także wysyła produkty naftowe na rynki zagraniczne za pomocą starych tankowców i gazowców floty cieni.