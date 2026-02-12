Reklama
Kto wygra w wyścigu o rynek jutra?

Future Retail Congress 2026 poszuka rozwiązań przyszłości na styku biznesu, konsumentów i technologii.

Publikacja: 12.02.2026 00:00

Materiał powstał we współpracy z PTWP

Jak dzięki zaawansowanym technologiom i analizie danych można przewidywać potrzeby klientów, personalizować ofertę i budować trwałe więzi? To pytanie będzie motywem przewodnim drugiej edycji Future Retail Congress, która odbędzie się 16 lutego 2026 r. w Hotelu The Westin Warsaw. Program wydarzenia skupi się na zmianach w obszarze handlu w perspektywie najbliższych lat: od zachowań konsumenta 2.0, przez AI, automatyzację i real media, po omnichannel, płatności oraz logistykę ostatniej mili.

Retail coraz częściej wychodzi na prowadzenie spójnością ekosystemu: danych, doświadczenia zakupowego, płatności i dostaw. Właśnie handlowi projektowanemu jak system naczyń połączonych poświęcony będzie Future Retail Congress 2026. Wydarzenie scali perspektywę strategii, technologii i procesów w jednej agendzie.

Handel 2030: przewaga w świecie presji kosztowej i nowych modeli wzrostu

W dobie intensywnych zmian na światowych rynkach i niestabilnej gospodarki kluczową przewagą retailu staje się zdolność do szybkiego przeprojektowania modelu działania. Podczas konferencji uczestnicy porozmawiają o tym, jak zmienia się konkurencja w handlu, jaką rolę odgrywają platformy i marketplace’y oraz które elementy strategii są dziś kluczowe. To będzie także dyskusja o tym, jak budować odporność biznesu na wahania popytu i zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Zakupy stały się szczegółowo planowanym doświadczeniem, a klient coraz rzadziej wybacza opóźnienia i komunikacyjny chaos. W agendzie wybrzmią tematy związane z nowymi motywacjami konsumentów, rosnącą wrażliwością na jakość obsługi i przejrzystość oferty. Ważnym wątkiem będą także decyzje zakupowe podejmowane w oparciu o algorytmy.

AI, automatyzacja i dane

Konferencja pokaże, jak firmy wykorzystują dane i automatyzację w praktyce: w prognozowaniu popytu, optymalizacji zapasów, zarządzaniu ceną, planowaniu promocji czy usprawnianiu procesów w sklepach i centrach dystrybucyjnych. Uczestnicy przyjrzą się również czynnikom decydującym o skuteczności projektów AI: jakości danych, integracji systemów, kompetencji zespołów i odpowiedzialnym podejściu do technologii.

Zmienia się sposób, w jaki konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Coraz większą rolę odgrywają rekomendacje, automatyczne podpowiedzi i środowiska, w których pierwszym doradcą jest technologia. W programie pojawi się więc perspektywa marketingu i komunikacji: projektowanie obecności marki, rozwój retail mediów oraz łączenie efektywności działań z transparentnością i spójną obietnicą wartości.

Omnichannel stał się codzienną praktyką, która wymaga doskonałej koordynacji. Rozmowy dotkną kwestii łączenia i obsługi kanałów sprzedaży w sposób niezauważalny dla klienta: bez rozbieżności cenowych, opóźnień informacyjnych czy przerzucania odpowiedzialności między kanałami. Dyskusje obejmą rolę płatności i identyfikacji konsumenta w budowaniu spójnego doświadczenia oraz sposobów na skrócenie drogi od decyzji do finalizacji zakupu.

Szybkość dostawy stała się wyznacznikiem sukcesu marki. Rośnie presja na efektywność i ograniczanie kosztów. Wątki logistyczne w programie kongresu pokażą handel od zaplecza: projektowanie skalowanych operacji, automatyzację magazynów i procesów kompletacji, zarządzanie zwrotami i budowanie partnerstw, poprawiających jakość ostatniej mili.

Doświadczenie rynku, praktyka wdrożeń i spojrzenie strategiczne

Wydarzenie zgromadzi prelegentów reprezentujących kluczowe perspektywy współczesnego handlu. W gronie ekspertów znajdą się między innymi: Grzegorz Bielecki, członek zarządu Frisco.pl; Marek Dorsz, dyrektor e-commerce w MediaMarkt Polska; Katarzyna Durys, dyrektor Biura Strategii i Zarządzania Projektami Orlen Paczka; Piotr Giziński, Director Data Insights & Strategy Visa; Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor Bricomarché; Wojciech Kamiński, Managing Director Maxi Zoo Polska; Marcin Kosiński, dyrektor Pionu Rozwoju w PKO Banku Polskim, prezes PKO Finat; Dawid Ledziński, Q-Commerce and Retail Media Director Glovo; Marcin Półchłopek, VP Marketplace Consumer Business Allegro; Krzysztof Radziwon, Director of IT Strategy & Execution w Silky Coders Grupy LPP; Andrzej Sadecki, Country Sales Director IKEA Poland; Patrycja Sass-Staniszewska, prezeska Izby Gospodarki Elektronicznej; Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektor NielsenIQ; czy Rafał Zakrzewski, CEO 8a.pl.

„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Future Retail Congress.

Źródło: Rzeczpospolita

biznes
