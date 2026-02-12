Kto wygra w wyścigu o rynek jutra?

Materiał powstał we współpracy z PTWP

Jak dzięki zaawansowanym technologiom i analizie danych można przewidywać potrzeby klientów, personalizować ofertę i budować trwałe więzi? To pytanie będzie motywem przewodnim drugiej edycji Future Retail Congress, która odbędzie się 16 lutego 2026 r. w Hotelu The Westin Warsaw. Program wydarzenia skupi się na zmianach w obszarze handlu w perspektywie najbliższych lat: od zachowań konsumenta 2.0, przez AI, automatyzację i real media, po omnichannel, płatności oraz logistykę ostatniej mili.

Retail coraz częściej wychodzi na prowadzenie spójnością ekosystemu: danych, doświadczenia zakupowego, płatności i dostaw. Właśnie handlowi projektowanemu jak system naczyń połączonych poświęcony będzie Future Retail Congress 2026. Wydarzenie scali perspektywę strategii, technologii i procesów w jednej agendzie.

Handel 2030: przewaga w świecie presji kosztowej i nowych modeli wzrostu

W dobie intensywnych zmian na światowych rynkach i niestabilnej gospodarki kluczową przewagą retailu staje się zdolność do szybkiego przeprojektowania modelu działania. Podczas konferencji uczestnicy porozmawiają o tym, jak zmienia się konkurencja w handlu, jaką rolę odgrywają platformy i marketplace’y oraz które elementy strategii są dziś kluczowe. To będzie także dyskusja o tym, jak budować odporność biznesu na wahania popytu i zakłócenia w łańcuchu dostaw.

Zakupy stały się szczegółowo planowanym doświadczeniem, a klient coraz rzadziej wybacza opóźnienia i komunikacyjny chaos. W agendzie wybrzmią tematy związane z nowymi motywacjami konsumentów, rosnącą wrażliwością na jakość obsługi i przejrzystość oferty. Ważnym wątkiem będą także decyzje zakupowe podejmowane w oparciu o algorytmy.