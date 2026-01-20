12 min. 16 sek.

UE stawia na dyplomację, boom medtechów i wzrost nierówności

Unia Europejska wybiera dyplomację wobec USA, polskie start-upy medyczne rosną w siłę, Chiny realizują cel wzrostu PKB, a raport Oxfamu pokazuje rosnącą przepaść między miliarderami a resztą świata.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Europa stawia na dyplomację wobec gróźb Donalda Trumpa

Pierwsze reakcje europejskich polityków na groźby Donalda Trumpa wobec państw wysyłających żołnierzy na Grenlandię były zdecydowane. Pojawiły się wezwania do uruchomienia instrumentu antyprzymusowego, tzw. handlowej bazooki. Jak jednak informuje Euronews, Bruksela liczy na rozwiązanie sporu drogą dyplomatyczną. Równolegle przygotowywany jest plan B, obejmujący pakiet ceł o wartości 93 mld euro.

Polskie medtechy rosną w siłę, ale boją się regulacji

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe napędzają już niemal dwie trzecie innowacyjnych firm w sektorze zdrowia. Start-upy z branży medtech i health-tech stanowią około 14 proc. polskiego ekosystemu innowacji. Projekty takie jak xLungs czy wrocławski LabPlus pokazują dojrzałość rynku, choć wyzwaniem pozostaje unijny AI Act i kosztowna certyfikacja algorytmów.