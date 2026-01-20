12 min. 16 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Pierwsze reakcje europejskich polityków na groźby Donalda Trumpa wobec państw wysyłających żołnierzy na Grenlandię były zdecydowane. Pojawiły się wezwania do uruchomienia instrumentu antyprzymusowego, tzw. handlowej bazooki. Jak jednak informuje Euronews, Bruksela liczy na rozwiązanie sporu drogą dyplomatyczną. Równolegle przygotowywany jest plan B, obejmujący pakiet ceł o wartości 93 mld euro.
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe napędzają już niemal dwie trzecie innowacyjnych firm w sektorze zdrowia. Start-upy z branży medtech i health-tech stanowią około 14 proc. polskiego ekosystemu innowacji. Projekty takie jak xLungs czy wrocławski LabPlus pokazują dojrzałość rynku, choć wyzwaniem pozostaje unijny AI Act i kosztowna certyfikacja algorytmów.
Chińska gospodarka urosła w 2025 r. o 5 proc., realizując plan Pekinu mimo spowolnienia w IV kwartale. Wzrost napędzał eksport, który odpowiadał za niemal jedną trzecią PKB. Analitycy Standard Chartered prognozują, że w 2026 r. cel wzrostu wyniesie od 4,5 do 5 proc.
Z raportu Oxfamu wynika, że majątki miliarderów wzrosły w 2025 r. o 16 proc., osiągając 18,3 bln dol.. Organizacja ostrzega, że rosnąca przepaść majątkowa tworzy niebezpieczny deficyt polityczny i wymaga działań takich jak podatki majątkowe czy ograniczenie lobbingu.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
