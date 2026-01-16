11 min. 32 sek.

Europejscy żołnierze na Grenlandii, dochody Rosji i europejska chmura Amazona

Europejskie wojska pojawiają się na Grenlandii w reakcji na presję USA. Na GPW karuzela kadr wyhamowuje, dochody Rosji z paliw spadają do minimum, a Amazon uruchamia niezależną europejską chmurę danych.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Europejscy żołnierze na Grenlandii

Spór o Grenlandię ponownie zaostrzył się po zdecydowanych sygnałach z Waszyngtonu. Administracja Donalda Trumpa argumentuje, że Dania nie jest w stanie zapewnić wyspie bezpieczeństwa, a jej znaczenie strategiczne dla USA rośnie wraz z napięciami w Arktyce. Podczas środowego spotkania w Waszyngtonie duńsko-grenlandzka delegacja nie przekonała wiceprezydenta USA JD Vance’a ani sekretarza stanu Marco Rubio do zmiany stanowiska. W odpowiedzi na groźby siłowego przejęcia terytorium, kilka państw europejskich – w tym Francja, Niemcy, Szwecja i Finlandia – zdecydowało się wysłać swoich żołnierzy na Grenlandię.

Karuzela kadr na GPW wyraźnie zwalnia

W 2025 r. odsetek wymienionych prezesów spółek z rynku głównego GPW spadł do 15,3 proc. z 18,5 proc. rok wcześniej. W 2024 r. istotną rolę w roszadach odegrały spółki Skarbu Państwa, jednak zmiany dotyczyły także sektora prywatnego. Przykładem są sukcesje pokoleniowe, m.in. w Grupie Kęty, oraz w Grupie Polsat. Eksperci spodziewają się, że 2026 r. może przynieść kolejną falę zmian, w tym awanse dyrektorów finansowych na stanowiska CEO.

Dochody podatkowe Rosji z paliw najniższe od lat

Dochody podatkowe Rosji ze sprzedaży ropy i gazu w 2025 r. spadły do około 108 mld dol. – to najniższy poziom od pięciu lat i aż 24-procentowy spadek rok do roku. Przyczyną są niższe ceny ropy oraz sankcje ograniczające eksport surowców do Europy. W obliczu rosnących wydatków wojennych rosyjskie władze ponownie sięgają po środki z Funduszu Narodowego Dobrobytu. Ekonomiści ostrzegają, że rezerwy mogą wyczerpać się już w 2026 r., co zmusi Rosję do zwiększenia zadłużenia.