Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

11 min. 32 sek.

Europejscy żołnierze na Grenlandii, dochody Rosji i europejska chmura Amazona

Europejskie wojska pojawiają się na Grenlandii w reakcji na presję USA. Na GPW karuzela kadr wyhamowuje, dochody Rosji z paliw spadają do minimum, a Amazon uruchamia niezależną europejską chmurę danych.

Publikacja: 16.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Europejscy żołnierze na Grenlandii

Spór o Grenlandię ponownie zaostrzył się po zdecydowanych sygnałach z Waszyngtonu. Administracja Donalda Trumpa argumentuje, że Dania nie jest w stanie zapewnić wyspie bezpieczeństwa, a jej znaczenie strategiczne dla USA rośnie wraz z napięciami w Arktyce. Podczas środowego spotkania w Waszyngtonie duńsko-grenlandzka delegacja nie przekonała wiceprezydenta USA JD Vance’a ani sekretarza stanu Marco Rubio do zmiany stanowiska. W odpowiedzi na groźby siłowego przejęcia terytorium, kilka państw europejskich – w tym Francja, Niemcy, Szwecja i Finlandia – zdecydowało się wysłać swoich żołnierzy na Grenlandię.

Karuzela kadr na GPW wyraźnie zwalnia

W 2025 r. odsetek wymienionych prezesów spółek z rynku głównego GPW spadł do 15,3 proc. z 18,5 proc. rok wcześniej. W 2024 r. istotną rolę w roszadach odegrały spółki Skarbu Państwa, jednak zmiany dotyczyły także sektora prywatnego. Przykładem są sukcesje pokoleniowe, m.in. w Grupie Kęty, oraz w Grupie Polsat. Eksperci spodziewają się, że 2026 r. może przynieść kolejną falę zmian, w tym awanse dyrektorów finansowych na stanowiska CEO.

Dochody podatkowe Rosji z paliw najniższe od lat

Dochody podatkowe Rosji ze sprzedaży ropy i gazu w 2025 r. spadły do około 108 mld dol. – to najniższy poziom od pięciu lat i aż 24-procentowy spadek rok do roku. Przyczyną są niższe ceny ropy oraz sankcje ograniczające eksport surowców do Europy. W obliczu rosnących wydatków wojennych rosyjskie władze ponownie sięgają po środki z Funduszu Narodowego Dobrobytu. Ekonomiści ostrzegają, że rezerwy mogą wyczerpać się już w 2026 r., co zmusi Rosję do zwiększenia zadłużenia.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

UE obniżyła limit cenowy dla ropy z Rosji. Rynek kupuje taniej
Ropa
UE obniżyła limit cenowy dla ropy z Rosji. Rynek kupuje taniej

Amazon uruchamia niezależną europejską chmurę

Amazon ogłosił start nowej usługi chmurowej w pełni zlokalizowanej w Europie. European Sovereign Cloud ma być fizycznie i prawnie oddzielona od pozostałej infrastruktury firmy, co umożliwi jej funkcjonowanie nawet w przypadku odłączenia UE od globalnego internetu. Nowa chmura odpowiada na rosnące obawy europejskich klientów dotyczące ochrony danych, zwłaszcza w kontekście amerykańskich regulacji umożliwiających dostęp władz USA do danych przechowywanych przez amerykańskie firmy. 

Czytaj więcej

Amazon ma dla Europy jej własną chmurę
Biznes
Amazon ma dla Europy jej własną chmurę

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Dania Rosja Arktyka Osoby Donald Trump Surowce Ropa Naftowa Rynki IT Chmura Organizacje NATO Firmy Amazon Nieruchomości Nieruchomości Komercyjne Gospodarka chipy biznes Kontrola GPW Gaz Rynek mieszkaniowy budżet Rosji USA Grenlandia

Powiązane

Udany rok ma za sobą Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Biznes
Rekordowy rok PAIH. Powstanie 6,6 tys. miejsc pracy
W jakich branżach ceny wzrosną w 2026 r.? Chodzi m.in. o transport, budownictwo i księgowość
Biznes
Klienci muszą się przygotować na podwyżki w 2026. Eksperci wskazują branże
Amazon ma dla Europy jej własną chmurę
Biznes
Amazon ma dla Europy jej własną chmurę
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Iran na krawędzi, młodzi bez pracy i rekordowa nadwyżka handlowa Chin

11 min. 16 sek.

Duże IPO czeskiej spółki zbrojeniowej
Biznes
Duże IPO czeskiej spółki zbrojeniowej
Cyfrowa ewolucja MŚP: Dlaczego w 2026 roku czekanie będzie najdroższą strategią?
Biznes
Cyfrowa ewolucja MŚP: Dlaczego w 2026 roku czekanie będzie najdroższą strategią?
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Polska celem hakerów, groźby Trumpa wobec partnerów Iranu i AI Google w Apple

11 min. 28 sek.

Rosyjski dyktator zagrabił majątki kolejnych dwóch firm zagranicznych
Biznes
Rosja przejmuje fabryki zagranicznych koncernów. Uderzenie w polski i duński kapitał
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama