Aktualizacja: 16.01.2026 07:18 Publikacja: 16.01.2026 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Spór o Grenlandię ponownie zaostrzył się po zdecydowanych sygnałach z Waszyngtonu. Administracja Donalda Trumpa argumentuje, że Dania nie jest w stanie zapewnić wyspie bezpieczeństwa, a jej znaczenie strategiczne dla USA rośnie wraz z napięciami w Arktyce. Podczas środowego spotkania w Waszyngtonie duńsko-grenlandzka delegacja nie przekonała wiceprezydenta USA JD Vance’a ani sekretarza stanu Marco Rubio do zmiany stanowiska. W odpowiedzi na groźby siłowego przejęcia terytorium, kilka państw europejskich – w tym Francja, Niemcy, Szwecja i Finlandia – zdecydowało się wysłać swoich żołnierzy na Grenlandię.
W 2025 r. odsetek wymienionych prezesów spółek z rynku głównego GPW spadł do 15,3 proc. z 18,5 proc. rok wcześniej. W 2024 r. istotną rolę w roszadach odegrały spółki Skarbu Państwa, jednak zmiany dotyczyły także sektora prywatnego. Przykładem są sukcesje pokoleniowe, m.in. w Grupie Kęty, oraz w Grupie Polsat. Eksperci spodziewają się, że 2026 r. może przynieść kolejną falę zmian, w tym awanse dyrektorów finansowych na stanowiska CEO.
Dochody podatkowe Rosji ze sprzedaży ropy i gazu w 2025 r. spadły do około 108 mld dol. – to najniższy poziom od pięciu lat i aż 24-procentowy spadek rok do roku. Przyczyną są niższe ceny ropy oraz sankcje ograniczające eksport surowców do Europy. W obliczu rosnących wydatków wojennych rosyjskie władze ponownie sięgają po środki z Funduszu Narodowego Dobrobytu. Ekonomiści ostrzegają, że rezerwy mogą wyczerpać się już w 2026 r., co zmusi Rosję do zwiększenia zadłużenia.
Amazon ogłosił start nowej usługi chmurowej w pełni zlokalizowanej w Europie. European Sovereign Cloud ma być fizycznie i prawnie oddzielona od pozostałej infrastruktury firmy, co umożliwi jej funkcjonowanie nawet w przypadku odłączenia UE od globalnego internetu. Nowa chmura odpowiada na rosnące obawy europejskich klientów dotyczące ochrony danych, zwłaszcza w kontekście amerykańskich regulacji umożliwiających dostęp władz USA do danych przechowywanych przez amerykańskie firmy.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
